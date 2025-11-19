INFO Mercato OM : Benatia approche un milieu de la Lazio

L’OM prépare un mercato d’hiver agité en vue d’étoffer son entrejeu. Medhi Benatia et son équipe ont même déjà enclenché les premières manœuvres pour faire venir Reda Belahyane de la Lazio Rome.

Mercato OM : Medhi Benatia entame les discussions pour Reda Belahyane

L’Olympique de Marseille est certes bien fourni dans l’entrejeu. Mais les recrues estivales Arthur Vermeeren et Angel Gomes manquent d’impact dans ce secteur de jeu, ce qui freine les offensives. La direction de l’OM envisage alors de recruter cet hiver un nouveau milieu de terrain.

Les pistes menant à Ismael Saibari et Himad Abdelli sont explorées en interne. Mais ce n’est pas tout. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia, a aussi une cible en Italie, plus précisément du côté de la Lazio Rome. Tuttomercatoweb le confirme, des émissaires phocéens ont récemment contacté le club romain afin de se renseigner sur la disponibilité de Reda Belahyane.

L’international marocain traverse actuellement une période compliquée chez les Biancocelesti. L’entraîneur Maurizio Sarri ne compte pas vraiment sur lui. Le milieu défensif de 21 n’a jusqu’ici connu aucune titularisation sous ses ordres en 4 apparitions. Ce traitement pousse Reda Belahyane vers la porte de sortie.

Un prêt avec option d’achat étudié en interne

L’OM se positionnerait ainsi en vue de l’accueillir. Sachant que les Phocéens avaient déjà tenté de le recruter avant qu’il ne signe à la Lazio Rome l’hiver dernier. Le profil jeune et polyvalent de l’ancien Niçois correspondrait aux attentes de Roberto De Zerbi.

Il reste à savoir si ce retour de l’OM sera cette fois-ci concluant. Les négociations devraient s’intensifier dans les semaines à venir. L’idée de recruter Reda Belahyane en prêt prend de l’ampleur en interne. La Lazio Rome ne s’opposerait pas à ce genre de transaction.

