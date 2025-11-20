Mercato OM : Un gros départ bouclé à Marseille !

Un indésirable de l’OM s’épanouit pleinement en Italie et pourrait rapporter un joli chèque aux dirigeants marseillais à la fin de la saison.

Mercato OM : Longoria attend un chèque de 10 M€

Le mercato d’hiver approche, et l’OM s’y prépare. L’équipe est 2e en Ligue 1, et tout le monde au club se mobilise pour le sacre en Ligue 1. Roberto De Zerbi vise un bon parcours en Ligue des champions, bien sûr, mais il vise notamment le trophée de champion de France. L’objectif, c’est de challenger le PSG cette saison. Pour cela, Marseille doit recruter. La défense est affaiblie par les blessures.

Dans l’immédiat, Pablo Longoria se concentre sur le recrutement d’un défenseur et peut-être chercher une ou deux gâchettes offensives. Mais une autre affaire préoccupe les pensionnaires du stade Vélodrome. Les dirigeants phocéens surveillent Sassuolo parce qu’un maintien du club italien en Serie A déclenche automatiquement une clause dans le contrat d’Ismaël Koné. Il s’agit de la clause d’achat obligatoire. Et donc, pour l’OM, un versement garanti. 10 millions d’euros.

Marseille avait mis 12 M€ sur le milieu canadien. Avec le prêt payant à 2,5 M€ et la revente automatique à 10 M€, Longoria ferait une bonne affaire. Koné a trouvé sa place en Italie. Dix matchs déjà disputés. Tous comme titulaire. C’est une vraie renaissance.

