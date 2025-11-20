Mercato OM : La grande annonce d’Antoine Griezmann !

Relégué au rang de remplaçant à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est annoncé avec instance vers un transfert à l’OM. Mais l’attaquant français a fait une grande annonce sur son avenir.

Mercato : L’OM stoppé, Antoine Griezmann n’est pas pressé de quitter Madrid

L’Olympique de Marseille est profondément encré dans le cœur d’un champion du monde 2018. Antoine Griezmann ne cache pas son affection pour l’OM. Ce sentiment anime la rubrique mercato. Car beaucoup de supporters rêvent de le voir défendre un jour les couleurs phocéennes.

Le nom d’Antoine Griezmann est alors associé sans cesse à un transfert à l’OM. L’attaquant de l’Atlético Madrid l’a lui-même reconnu. « On a toujours parlé de moi. Depuis mon arrivée jusqu’à mon départ, ce sera toujours le cas », a-t-il confié au journal AS.

Cette rumeur s’est renforcé ces derniers jours, surtout que le joueur de 34 ans traverse une période difficile à Madrid. Il a progressivement perdu sa place d’intouchable sous les ordres de Diego Simeone. Sa relégation sur le banc de touche alimente l’idée d’un départ dès cet hiver. L’OM est ainsi cité comme la destination favorite pour l’accueillir.

La MLS reste sa destination privilégiée

Sauf que le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille. Antoine Griezmann n’envisage pas vraiment un transfert vers l’OM. Il a clairement réitéré son souhait de rebondir de l’autre côté de l’Atlantique. « Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif », a-t-il ajouté.

Le natif de Mâcon compte cependant respecter son contrat expirant en juin 2027 avec l’Atlético Madrid. Cela est très « important » à ses yeux, avant de chercher à réaliser son rêve américain. L’Olympique de Marseille est donc fixé sur ce dossier.

