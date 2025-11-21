PSG : Excellente nouvelle, un renfort offensif arrive !

A l’approche du choc PSG-Havre, Luis Enrique enregistre d’importants retours dans son groupe. Après Nuno Mendes, c’est autour d’Ousmane Dembélé de reprendre l’entraînement.

PSG : Luis Enrique récupère Ousmane Dembélé avant le Havre

Le Paris Saint-Germain peaufine ses derniers réglages avant d’affronter Le Havre ce samedi soir (21h05). Et à la veille de ce choc, les Parisiens enregistrent un important retour en attaque. Ousmane Dembélé était présent à la séance, indique L’Equipe.

Lire aussi : Mercato PSG : Gros coup de Campos, un serial buteur arrive !

À voir

Mercato OM : C’est confirmé, un latéral du Bayern approche !

Ce retour est une bonne nouvelle pour Luis Enrique et le PSG, qui voit son infirmerie se vider progressivement. Ousmane Dembélé était sorti sur blessure lors de la défaire contre le Bayern Munich. Il souffrait d’une lésion au mollet, qui l éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Le Ballon d’Or semble se remettre de ces soucis physiques.

La prudence est de mise à Paris

Toutefois, le stade du PSG ne prendra aucun risque. Le communiqué médical du PSG précise qu’Ousmane Dembélé est « en phase finale de reprise ». la prudence est de mise. L’ancien Barcelonais ne sera donc pas dans le groupe face au Havre. Même son de cloche pour Nuno Mendes.

Le latéral portugais semble remis de son entorse du genou. Mais il sera ménagé en vue d’éviter une rechute. En attendant, Achraf Hakimi et Désiré Doué continuent leur programme de rééducation individuel. Willian Pacho n’a pas lui aussi participé à l’entraînement de ce vendredi. L’incertitude plane sa présence face au HAC.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Gros coup de froid pour Nuno Mendes !

Mercato PSG : Accord conclu pour Nathan ?

À voir

L’ASSE sanctionnée : La réponse troublante de Horneland

PSG : Deux bonnes nouvelles tombent pour Luis Enrique !