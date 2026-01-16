Mercato OGC Nice : Terrible décision pour Moffi et Boga

Le bras de fer entre l’OGC Nice et les joueurs agressés, Jérémie Boga et Terem Moffi, se poursuit. Au point où les deux attaquants niçois se dirigent vers une saison blanche forcée.

Mercato : Jérémie Boga et Terem Moffi, une impasse totale avec l’OGC Nice

L’audience de ce jeudi devant de la LFP n’a pas été un succès. Puisque la direction de l’OGC Nice et les représentants de Jérémie Boga et Terem Moffi n’ont trouvé aucun compromis. Les avocats des attaquants exigent une rupture de contrat immédiate, assortie du paiement intégral des salaires jusqu’en 2027.

Une demande que refuse catégoriquement la direction de l’OGCN. Celle-ci privilégie plutôt un prêt ou un transfert sec de ses joueurs lors de ce mercato. Ces options sont systématiquement rejetées par le camp adverse. Notons que le cœur du litige provient des violences commises par des supporters fin novembre.

Une mise à l’écart jusqu’à la fin de la saison

Jérémie Boga et Terem Moffi avaient été attaqués par des fans encagoulés suite à la défaite contre Lorient (3-1). Ils sont depuis lors en arrêt maladie. Ils dénoncent surtout un défaut de protection flagrant de la part de l’institution lors de ces incidents. Ce que nie fermement le Gym. Cette divergence de fond pousse désormais les joueurs vers le Conseil des Prud’hommes pour trancher le dossier.

Cette bataille judiciaire devrait aussi avoir des conséquences sportives irrémédiables. Terem Moffi et Jérémie Boga ne devraient plus fouler les pelouses d’ici l’été prochain, indique le journal Nice Matin. Dans ce cas de figure, le club entraîné par Claud Puel sera privé de forces offensives majeures en seconde partie de saison. L’impasse semble donc totale entre les différentes parties.

