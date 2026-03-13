Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang annonce sa décision

Redevenu titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM depuis l’avènement du nouveau coach Habib Beye, Pierre-Emerick Aubameyang ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Annoncé sur le déclin, le joueur de 36 ans a fait la lumière sur sa situation personnelle.

Mercato : Pierre-Emerick Aubameyang balaie les rumeurs de départ

Annoncé sur le déclin et proche d’un exil lucratif par certains observateurs, Pierre-Emerick Aubameyang a fait le point sur son état physique et la suite de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international gabonais estime avoir encore de belles années devant lui au haut niveau européen. Loin d’être usé physiquement, le Ballon d’Or Africain 2015 a tenu à rassurer les fans avec des mots forts.

« Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d’accord pour jouer encore quelques années », a répondu Aubameyang sur la plateforme DAZN, suite à la sortie de son compatriote Parfait Ndong, qui assure que l’aventure ne pourra pas durer étant donné son âge avancé.

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Très investi dans le projet olympien, l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal comprend la frustration des supporters, mais rappelle que l’OM reste toujours dans la course pour une place européenne en fin de saison.

« Nous nous concentrons actuellement sur les performances pour atteindre à nouveau une place en Ligue des champions », a lancé le natif de Laval. Malgré cette sortie rassurante, Aubameyang n’ira pas au bout de son contrat à l’Olympique de Marseille. Parfait Ndong en est parfaitement convaincu.

« Il va retourner en Arabie saoudite »

Revenu à l’OM cet été pour être la doublure d’Amine Gouiri sur le front de l’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang a profité de la blessure de l’international algérien de 26 ans pour s’imposer en termes de temps de jeu.

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Mais à bientôt 37 ans, Aubameyang n’incarne plus l’avenir de l’Olympique de Marseille comme l’explique Parfait Ndong. Dans des propos retranscrits par le site Africa Foot, l’ancien défenseur des Panthères du Gabon indique même que le numéro 17 marseillais va retourner en Arabie Saoudite prochainement.

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« Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché. Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans, il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Je pense qu’il peut faire son retour dans le championnat saoudien. C’est une possibilité, surtout que quelques grands clubs de ce côté peuvent miser sur lui comme Al Nassr l’a fait avec Ronaldo. Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite », confie l’homme de 52 ans.

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