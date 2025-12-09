Défaite de l’OL à Lorient, le responsable pointé du doigt

Exclus lors de la défaite de l’OL face au FC Lorient (1-0), Ainsley Maitland-Niles s’est fait gronder par son entraîneur, Paulo Fonseca.

OL : Maitland-Niles se fait gronder par Fonseca après Lorient

L’OL s’est incliné devant le FC Lorient, dimanche au stade du Moustoir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont concédé l’unique but du match, inscrit par Pablo Pagis, à la 39e minute de jeu. Réduits à 10 à la suite de l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles avant la pause, ils n’ont pas eu les ressources nécessaires pour revenir au score.

L’arrière droit des Gones avait écopé de deux cartons jaunes successifs (37e puis 42e). Sa sortie prématurée a évidemment ruiné les espoirs de Lyon d’égaliser et espérer remporter le match. A l’issue de la rencontre, Paulo Fonseca a réprimandé sévèrement le Britannique. « Quand on prend un avertissement et qu’ensuite, on a cette attitude, c’est notre faute », a-t-il martelé, dans des propos rapportés par Olympique-et-Lyonnais.

Le coach de l’OL assure qu’il avait pourtant prévenu ses joueurs. « Après le premier jaune, j’ai parlé avec les joueurs pour leur dire de faire attention. […]. Notre équipe est expérimentée, ce n’est pas acceptable, je ne peux pas le concevoir », a-t-il pesté.

L’équipe de Lyon, championne des cartons rouges !

Outre le cas Ainsley Maitland-Niles, le technicien portugais se plaint des exclusions à répétition chez les Gones. « Nous avons eu cinq matchs avec des cartons rouges. C’est difficile. Si certaines situations précédentes n’étaient pas justes, celle face à Lorient l’était », a-t-il regretté.

Présent sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, lundi, Enzo Reale a pégalement taclé l’ancien défenseur d’Arsenal. « Comme souvent, il est irrégulier. Il fait deux fautes bêtes, car il pouvait les éviter. Cela pénalise une fois de plus l’équipe sur un match, et ça commence à faire beaucoup », a réagi l’ex-joueur formé à Lyon.

