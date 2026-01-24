ASSE : Une compo renforcée contre le Stade de Reims

Avec le retour de plusieurs joueurs, l’entraîneur de l’ASSE devrait aligner une équipe renforcée contre le Stade de Reims, samedi soir en Ligue 2.

ASSE : La même défense reconduite

L’ASSE a encore récupéré des joueurs de retour de blessure cette semaine. Ils sont présents dans le groupe retenu par Eirik Horneland pour affronter le Stade de Reims, lors de la 20e journée du championnat. À la suite de Chico Lamba et Ebenezer Annan, la semaine dernière, Joshua Duffus et Joao Ferreira ont retrouvé le groupe.

Néanmoins, ils devraient démarrer sur le banc de touche. La défense alignée lors de Saint-Etienne – Clermont Foot avait été solide. Elle devrait en effet être reconduite. Avec Kevin Petro au poste d’arrière latéral droit, Ben Old à gauche, Chico Lamba et Mickaël Nadé dans l’axe.

Cardona pressenti à la place d’El Jamali

Au milieu, l’indéboulonnable trio : Aïmen Moueffek, Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, devrait aussi être aligné. En attaquant, Irvin Cardona devrait retrouver une place de titulaire, aux côtés d’Augustine Boakye et Lucas Stassin. Nadir El Jamali lui avait été préféré contre Clermont Foot.

L’équipe probable de l’ASSE contre le Stade de Reims :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Ben Old, C. Lamba, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : M. Jaber, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, E. Annan, J. Ferreira, P. Eymard, I. Miladinovic, J. Duffus, El Jamali

