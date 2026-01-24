ASSE : Le coach du Stade de Reims craint Saint-Etienne

Avant le match contre l’ASSE contre le Stade de Reims, samedi (20h) au stade Auguste-Deaune, Karel Geraerts n’a pas caché son appréhension.

Stade de Reims-ASSE : Duel de rélégués

L’ASSE se déplace sur le terrain de son adversaire de la 20e journée de Ligue 2, le Stade de Reims. Les Stéphanois sont 3es avec 34 points, tandis que les Rémois sont 5es avec 32 points. L’enjeu de cette rencontre entre les deux clubs relégués la saison dernière est donc clair : prendre le dessus pour rester ou passer devant son adversaire direct.

En d’autres termes, les Verts auront à cœur de gagner pour mettre les Rouge et Banc à distance, alors que ces derniers ont besoin d’une victoire pour se relancer dans la course vers la Ligue 1, surtout après leur défaite à Troyes, la semaine dernière (1-0).

Geraerts : « L’ASSE est une des meilleures équipes de ce championnat »

Le Stade de Reims bénéficiera du soutien de ses supporters. Cependant, Karel Geraerts pense que cela ne garantit pas un succès à son équipe. Il se méfie sérieusement de l’AS Saint-Etienne, et il ne l’a pas caché à ses joueurs.

« C’est une très bonne équipe. Ils ont des joueurs excellents avec le ballon, beaucoup de qualités, de vitesse », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. « C’est une équipe, qui, lorsqu’elle n’a pas le ballon est capable dans une transition de faire mal à l’adversaire. Tu penses avoir le ballon, maîtriser le match, ils le récupèrent et c’est parti très vite vers l’avant, avec beaucoup de qualités avec le ballon », a-t-il souligné ensuite.

Le technicien n’avoue certes pas son équipe vaincue d’avance, mais il reconnaît que l’ASSE « est une des meilleures équipes de ce championnat ». Partant de ce fait, il déclare : « Ce sera encore une fois un match de haut niveau pour nous samedi ».

Le Stade de Reims contraint de rebondir face à Saint-Etienne

Toutefois, Karel Geraerts a bien préparé son équipe pour affronter les Stéphanois et tenter de remporter le match, en profitant de leurs « faiblesses ».

« J’ai dit aux joueurs, avec beaucoup d’humilité et de respect pour l’adversaire, qu’après une défaite, il faut toujours réagir. Peu importe l’équipe à affronter, il faut rebondir », a-t-il demandé à ses joueurs, avant de se montrer plus rassurant : « On a fait une très bonne semaine d’entraînement, j’ai vu une très bonne réaction. La réponse que l’on peut donner, c’est samedi sur le terrain. On doit livrer une prestation très correcte, avec beaucoup d’engagement ».

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne avait remporté le match aller à Geoffroy-Guichard (3-2), lors de la 6e journée, en septembre 2025.

