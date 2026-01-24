Stade Rennais : Beye prépare du lourd contre le FC Lorient

Le Stade Rennais attend de pied ferme le FC Lorient en Ligue 1. Habib Beye pourra compter sur tous ses guerriers.

Stade Rennais vs FC Lorient : Vers une défaite inévitable des Merlus ?

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye et ses hommes préparent un sale tour au FC Lorient au Roazhon Park ce samedi. C’est un derby pour la 19e journée de Ligue 1. En nette progression depuis plusieurs semaines, le club rennais s’est relancé à grande vitesse dans la course à la Ligue des Champions.

Avec une seule défaite sur ses neuf dernières sorties, la formation dirigée par Habib Beye a grimpé jusqu’à la 6e place, à seulement deux points du top 4. Très performant à domicile, Rennes cherchera à passer ses nerfs sur les Merlus devant son public.

Lorient, toutefois, ne se déplacera pas en victime. Discrets mais efficaces, les Merlus ont pris un bol d’air précieux dans la lutte pour le maintien. Invaincus lors de leurs sept dernières rencontres et portés par un succès convaincant à Monaco (1-3), ils occupent désormais la 12e place du classement, avec 10 points d’avance sur la zone rouge. Les hommes d’Olivier Pantaloni comptent bien bousculer les pronostics et prolonger leur dynamique positive ce week-end.

Côté rennais, Habib Beye pourrait disposer d’un effectif quasiment au complet. Épargné par les blessures et les suspensions, le Stade Rennais voit son défenseur Jacquet réintégrer la charnière après avoir purgé sa sanction. Reste l’incertitude autour de Szymanski, milieu offensif polonais arrivé cette semaine en provenance de Fenerbahçe, dont la qualification reste à confirmer.

Sauf surprise, le technicien rennais devrait reconduire un onze proche de celui aligné lors du dernier match, avec Lepaul (9 buts en Ligue 1) et Embolo (5 buts) en pointe, ce dernier ayant récemment permis aux siens d’arracher l’égalisation face au Havre.

La composition probable du Stade Rennais :

Samba – Seidu, Jacquet, Brassier – Frankowski, Rongier, Camara, Merlin, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.

La composition probable du FC Lorient :

Mvogo – Meïté, Talbi, Igor Silva – Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi – Makengo, Pagis – Dieng.

