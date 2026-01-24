Mercato : Officiel ! Doué quitte le PSG pour un autre projet

C’est désormais officiel, il y a aura un Doué de moins au PSG cette saison. Cousin de Désiré, le jeune milieu de terrain Eddy quitte les Espoirs parisiens pour une nouvelle aventure loin de la France.

Mercato PSG : Eddy Doué signe à l’Estrela Amadora

Le milieu de terrain Eddy Doué, intégré au groupe espoirs du Paris Saint-Germain, quitte le club cet hiver. Un club portugais et un autre français sont entrés en discussions pour le faire signer. Cousin de Désiré Doué, récemment installé comme un titulaire crédible sous les ordres de Luis Enrique, Eddy Doué observe de loin l’ascension fulgurante de son parent.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une erreur à 27M€ que personne n’attendait !

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Christ Inao ?

Un contraste saisissant, qui alimente aujourd’hui les réflexions de la direction parisienne quant à l’avenir du jeune homme, à six mois seulement de la fin de son contrat. Dans ce contexte, la piste menant à l’Estrela Amadora a progressivement pris forme. Après quelques semaines de discussions, les dirigeants du PSG ont trouvé un accord avec leurs homologues de l’Estrela et Eddy Doué va aller poursuivre sa progression en première division portugaise.

💫 Eddy Doue é tricolor! pic.twitter.com/n6UpNTcl8P — CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) January 23, 2026

En fin de contrat en juin prochain, le natif de Bangolo ne disposait pas de perspective immédiate avec le groupe professionnel. Le PSG a donc accepté son transfert en échange d’un pourcentage à la revente, préférant anticiper plutôt que de le voir partir libre. Une option stratégique, permettant au club parisien de conserver un intérêt financier sur l’évolution future d’Eddy Doué.

Lisez aussi : Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Christ Inao ?

Preuve supplémentaire que le potentiel du joueur reste reconnu en interne, malgré l’absence de débouché immédiat dans la capitale. L’Estrela Amadora n’était d’ailleurs pas seul sur le dossier. Un autre club français, dont l’identité n’a pas filtré, était également sur les traces du jeune Doué, qui a fait le choix de l’étranger en quittant les rangs du Paris Saint-Germain.

Lire la suite sur le PSG

PSG : L’aveu inquiétant de Luis Enrique après Auxerre

À voir

Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Darryl Bakola

Mercato : Julian Alvarez au PSG ? Son agent envoie un message fort

Mercato: Vers une décision-choc entre le PSG et Luis Enrique