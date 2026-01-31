ASSE-Boulogne : Ce détail pourrait faire les affaires des Verts

L’ASSE reçoit Boulogne ce samedi au Stade Geoffroy-Guichard pour la 21ᵉ journée de Ligue 2. Un détail concernant l’arbitre pourrait bien jouer en faveur des Verts.

ASSE-Boulogne : Valnet au sifflet, un arbitre déjà familier des Verts

Antoine Valnet dirigera la rencontre et sa présence pourrait rassurer Saint-Étienne. Cette saison, il a déjà officié lors de deux matchs des Verts, notamment le spectaculaire 3-3 contre Laval et le succès 2-0 contre Montpellier. Sa connaissance du jeu stéphanois pourrait influencer la fluidité de la rencontre.

Lire aussi : Une surprise dans le groupe de Saint-Etienne contre Boulogne !

Du côté de Boulogne, l’arbitre n’a croisé les Marines qu’en National, il y a plusieurs saisons. Une expérience limitée qui pourrait jouer en faveur des Stéphanois dans les phases décisives. La familiarité avec Valnet pourrait offrir un léger avantage psychologique aux joueurs de Saint-Etienne.

À voir

PSG : Une pluie de mauvaises nouvelles avant Strasbourg

Lire aussi : ASSE Mercato: Horneland part, le sort de ses adjoints scellé

Connaître ses tendances, ses tolérances et sa manière de gérer les duels peut être un atout non négligeable dans un match serré. Alors que le Stade Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer, les Verts pourraient bénéficier de ce détail pour lancer une dynamique positive et viser les trois points qui feraient du bien au classement.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : Encore des mouvements en vue à Saint-Étienne !

Mercato : Kanté enrôlé à Saint-Etienne, Baouf s’éloigne !

À voir

Après Bruges, l’OM face à une crise financière géante !

Mercato : Une offre XXL tombe pour Zuriko Davitashvili