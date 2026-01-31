Après Bruges, l’OM face à une crise financière géante !

La débâcle de l’OM à Bruges dépasse le simple score. Sportivement humilié, le club phocéen s’expose surtout à un choc financier qui pourrait bouleverser ses plans pour les mois à venir.

OM : Une soirée à Bruges qui coûte cher

L’élimination en phase de groupes de Ligue des champions a été un véritable camouflet pour Marseille. En une seule soirée, le club a perdu entre 6,68 et 8,89 millions d’euros de gains potentiels liés aux play-offs et aux bonus de classement. Une somme non négligeable, qui aurait pu couvrir en grande partie les recrutements récents comme Quinten Timber ou le prêt d’Ethan Nwaneri.

Avec seulement 3,3 millions d’euros de dotation, s’ajoutant aux droits TV et primes historiques, la campagne européenne atteint 53 millions d’euros, loin de l’objectif initial. Les supporters, eux, retiennent surtout la gifle sportive, mais la facture financière risque d’être encore plus douloureuse.

37 millions d’euros de déficit : un cauchemar pour Longoria

Pablo Longoria est désormais confronté à une urgence : comment équilibrer le budget alors que le modèle économique de l’OM repose sur la Ligue des champions ? Les ventes, comme celle de Robinio Vaz à la Roma pour 25 millions, et l’exfiltration de certains joueurs jugés superflus, sont déjà envisagées pour limiter la casse.

Pourtant, les experts estiment que le déficit pourrait atteindre 37 millions d’euros. Conséquence directe : les ambitions de mercato pourraient être revues à la baisse. Certains transferts pourraient être retardés, d’autres options d’achat abandonnées. Marseille pourrait se retrouver contraint de serrer la ceinture.

McCourt, le sauveur potentiel

Frank McCourt, propriétaire du club depuis dix ans, a injecté plus de 750 millions de dollars pour maintenir l’équilibre entre compétitivité et finances. Aujourd’hui, l’ombre de son portefeuille plane sur Marseille. La grande question est simple : le milliardaire acceptera-t-il de mettre la main à nouveau à la poche pour éviter un déficit monstrueux ? L’avenir immédiat de l’OM pourrait bien dépendre de cette décision, avec pour enjeu non seulement la survie financière, mais aussi la crédibilité sportive du club.

