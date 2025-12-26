INFO PSG : Une nouvelle arrivée annoncée à Paris !

Une semaine avant l’ouverture du mercato hivernal, le PSG et sa direction s’apprêtent à officialiser une arrivée tant attendue par les supporters. Un maillot retro a été dévoilé.

INFO PSG : Le maillot retro enflamme Paris !

Le Paris Saint-Germain, comme les autres clubs de Ligue 1, profitent de quelques de repos en cette fin d’année 2025. Les dirigeants parisiens travaillent cependant en coulisse pour effectuer quelques retouches au sein de l’effectif. Le directeur sportif Luis Campos et son équipe sont à pied d’œuvre pour le mercato d’hiver.

En attendant, l’actualité du PSG s’emballe hors du terrain. La collaboration historique avec Nike dessine déjà les contours de la saison 2026-2027 avec un nouveau maillot. Footy Headlines indique en effet que l’équipementier américain prévoit d’intégrer à sa gamme Lifestyle rétro une pièce audacieuse.

Il est question d’un maillot orné de rayures verticales roses et noires. Sauf que les premières images de cette tunique retro ne font pas l’unanimité à Paris. Les supporters parisiens ont exprimé leur déception sur X, certains qualifiant le design d’« horreur » ou de « faute de goût ».

Un second modèle dévoilé

Pour apaiser les esprits, un second modèle « plus respectueux » a fuité. Il s’agirait d’un maillot blanc à manches longues, sublimé par une bande centrale rouge et bleu. Ce visuel, nettement plus traditionnel, semble déjà séduit les puristes. La direction du PSG et la marque à la virgule continuent de tester la ferveur de leurs fans à travers ces maillots.

