OM : Le Maroc dénonce une fake news pour Nayef Aguerd !

L’Olympique de Marseille vient de recevoir une bonne nouvelle pour son défenseur central Nayef Aguerd. La sélection du Maroc a rassuré sur son état de santé.

L’OM soulagé, Walid Regragui rassure pour Nayef Aguerd

La CAN 2025 bat son plein. Mais l’état de santé de Nayef Aguerd suscitait une vive inquiétude à l’OM. Le défenseur marocain s’est récemment remis d’une pubalgie persistant. Il a même tenu son rang lors de la victoire inaugurale du Maroc face aux Comores (2-0).

Malgré cette présence sur le terrain, des spéculations faisaient état d’une possible rechute pour Nayef Aguerd. Cela compromettrait sa poursuite de la compétition. Mais le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a tenu à couper court aux rumeurs. Il a affirmé avec fermeté que son défenseur central se portait bien.

« Il n’y a aucun souci pour Nayef. Il y a beaucoup de rumeurs le concernant mais à part servir l’adversaire, elles ne servent pas le Maroc », a expliqué Regragui à la presse. Cette déclaration confirme que le défenseur marocain de l’OM est pleinement opérationnel.

Pressenti pour enchainer contre le Mali

Excepté une surprise de dernière minute, le Marseillais devrait être titulaire ce vendredi lors du choc face au Mali. Cette rencontre compte pour la deuxième journée des phases de poules de la CAN 2025. Elle est capitale pour la qualification.

Voir son joueur enchaîner les matchs est une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille et son coach Roberto De Zerbi. Elle prouve que les pépins physiques de Nayef Aguerd sont désormais derrière lui.

