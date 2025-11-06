Coup de tonnerre : Lamine Yamal chasse Hansi Flick du Barça

Malgré une prolongation de contrat jusqu’en juin 2027 signée en mai passé, Hansi Flick pourrait quitter le banc du Barça à l’issue de la saison. Lamine Yamal pourrait être à la base de cette décision surprenante de l’entraîneur allemand.

Mercato Barça : Hansi Flick ne supporte plus Lamine Yamal

La presse espagnole a lâché une véritable bombe ce mercredi : Hansi Flick aurait pris la décision de quitter le banc du FC Barcelone au terme de la saison en cours. Une décision principalement motivée par des problèmes d’autorité dans le vestiaire, et un agacement conséquent par rapport au comportement de certains joueurs, notamment le prodige Lamine Yamal.

En effet, selon les informations du média ABC, le coach allemand serait exaspéré par le manque de soutien que lui apporte la direction du Barça. Ce qui irriterait par-dessus tout l’ancien manager du Bayern Munich, c’est la gestion du cas Lamine Yamal, dont le club tolèrerait toutes sortes d’excentricités.

Par exemple, l’ailier de 18 ans bénéficierait de plusieurs avantages, comme le fait d’être le seul joueur à se faire servir à table lors des buffets en déplacements, pendant que tous les autres joueurs se servent eux-mêmes. Plus précisément, Flick « se dit de plus en plus fatigué » de sa fonction. Et de l’extra-sportif qu’il doit sans cesse gérer, pendant les conférences de presse, mais aussi auprès de son groupe. Auprès d’un joueur notamment, le jeune prodige de plus en plus controversé, Lamine Yamal.

À voir

FLASH Mercato: Le Brésil confirme l’arrivée d’Endrick à l’OL

Lisez aussi : Barça : Hansi Flick se couche littéralement devant le PSG !

« Au cœur du malaise de Flick se trouve Lamine Yamal, à qui le club permet toutes sortes d’excentricités. Depuis son départ pour Milan après avoir perdu le Clasico, au lieu de rentrer avec ses coéquipiers à Barcelone, jusqu’à des détails tels que le fait qu’il soit le seul joueur qui, lors des déplacements, au lieu de se lever comme les autres pour aller chercher son repas au buffet, attend qu’une employée du club le lui serve à table », écrit le journaliste espagnol Salvador Sostres. Mais la direction du club culé ne semble pas trop prendre au sérieux cette grosse rumeur.

Joan Laporta calme la rumeur sur le départ de Flick

Arrivé en mai 2024, Hansi Flick pourrait faire ses valises, de sa propre volonté, en fin de saison. L’entraîneur allemand de 60 ans aurait même annoncé sa décision à son staff, selon le média espagnol ABC. Un départ précipité qui pourrait être en lien avec les caprices de la superstar Lamine Yamal.

Mais Joan Laporta a tenu à rassurer tout le monde face à ces bruits de couloir, assurant que Flick était bien là où il était. Lors d’un évènement en public, le président barcelonais a été interrogé à ce sujet. Et le patron du FC Barcelone à écarter le possible départ de son coach. « Hansi Flick est très à l’aise ici et il veut retrouver notre stade, qui aura une capacité de 105.000 spectateurs », a notamment indiqué Joan Laporta.

Lire aussi sur Hansi Flick :

Clasico Real-Barça : Alerte rouge pour Hansi Flick !

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare un joli coup au PSG

Clasico Real-Barça : Le coup dur pour Hansi Flick confirmé

Thierry Henry se paie la tête d’Hansi Flick après Barça-PSG