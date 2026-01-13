INFO Mercato : Un chèque de 13,5M€ tombe du ciel pour l’ASSE

Désireux de renforcer le groupe d’Eirik Horneland durant ce mercato hivernal, l’ASSE pourrait bénéficier d’une importante manne financière totalement inespérée. Explications.

Mercato : L’ASSE reçoit une grosse offre pour un attaquant

L’ASSE pourrait perdre certains éléments clés de son effectif lors de ce mercato d’hiver. Zuriko Davitashvili en fait partie, lui qui ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Et les Verts se trouvent ainsi confrontés à un véritable casse-tête cet hiver.

Lisez aussi : Mercato ASSE : KSV annonce une nouvelle signature officielle

Zuriko Davitashvili, l’ailier géorgien de 24 ans, est devenu l’une des attractions principales de ce mercato d’hiver, attirant l’attention de nombreux clubs prestigieux tant en France qu’à l’étranger. La situation devient particulièrement préoccupante pour l’ASSE, qui voit ses rivaux directs de Ligue 1 s’immiscer dans ce dossier brûlant.

À voir

Mercato : Yan Diomandé tranche entre PSG, Liverpool et Real

Selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, l’Olympiakos est d’ailleurs très intéressé par le recrutement de Davitashvili. Le club grec a même formulé une offre verbale de 10,5 millions d’euros, assortie de 3 millions d’euros de bonus, soit un total de 13,50 millions d’euros. Une proposition jugée insuffisante par la direction de l’ASSE, qui espère un montant plus élevé.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Monaco et Lille sur un coup à Saint-Etienne

À noter que l’Olympiakos n’est pas le seul club à suivre le joueur de 24 ans. Il sera difficile pour l’AS Saint-Étienne de conserver l’international géorgien. En France, l’AS Monaco et le LOSC sont également sur les rangs. Reste à savoir à qui les Stéphanois choisiront de vendre Davitashvili en cas d’offre satisfaisante.

Cette multiplication des prétendants place Kilmer Sports dans une position délicate, où chaque décision pourrait avoir des répercussions majeures sur l’avenir sportif du club. La montée en puissance des différents candidats complique sérieusement la donne pour les dirigeants stéphanois, qui souhaitent absolument conserver leur joueur cet hiver.

À voir

FLASH Mercato : Robinio Vaz fait ses adieux à l’OM !

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une offre de 10 M€ tombe à Saint-Etienne

L’accélération du mercato et la perspective d’une escalade des enchères constituent un défi de taille pour l’ASSE, qui doit désormais jongler entre ses ambitions sportives et les réalités économiques du marché. Les prochaines semaines s’annoncent tendues chez les Verts. En plus de Davitashvili, Lucas Stassin pourrait lui aussi quitter le club cet hiver. Affaire à suivre…

Lire la suite sur ASSE

ASSE Mercato : Deux signatures imminentes après Kevin Pedro

Mercato ASSE : Une nouvelle priorité se dégage à Sainté

À voir

Mercato : Après Doué, le PSG cible un autre trésor du SRFC !

Mercato ASSE : Bonne nouvelle ! Sainté boucle une signature majeure