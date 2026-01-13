Mercato ASSE : Un départ acté, officialisation imminente

Un départ annoncé à l’ASSE ces dernières semaines se rapproche. Il ne reste plus qu’un détail à régler pour acter une signature à l’USL Dunkerque.

Mercato : Maedine Makhloufi

L’ASSE est sur le point de laisser filer Maedine Makhloufi à l’USL Dunkerque. Eirik Horneland ne compte pas sur lui et il va être libéré de ses six derniers mois de contrat pour filer librement. Annoncée par Mohamed Toubache-TER ces derniers jours, le départ du jeune défenseur est imminent.

Selon l’Insider, il le club stéphanois et son homologue nordiste sont tombés d’accord pour le transfert du joueur de 20 ans. Il évoque un document manquant pour la résiliation du contrat du joueur formé à l’AS Saint-Etienne. Cet acte devrait être transmis à l’Union Sportive du Littoral, ce mardi soir ou mercredi au plus tard, à en croire la source.

D’après la précison de Toubache-TER, Maedine Makhloufi va signer un contrat de 3 ans, plus une année en option. Il arrive sur les traces de Maxence Rivera, une autre pépite issue de l’Académie stéphanoise, qui a joué à Dunkerque la saison dernière (2024-2025), avant de rejoindre le SC Heerenveen aux Pays-Bas.

C’est signé.



Maedine Makhloufi est dunkerquois.

Contrat d’une durée de 3 ans + 1 en option.#USLD #ASSE https://t.co/EkvUa8Lxjr — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 13, 2026

