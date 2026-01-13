INFO : Le PSG frappé par une trahison après Paris FC !

Le PSG a été battu ce lundi soir par Paris FC (1-0) en Coupe de France. Son élimination surprise a été scellée par un but décisif de ses anciens joueurs : Jonathan Ikoné.

PSG-Paris FC : Jonathan Ikoné terrasse son club formateur

Le choc des 16es de finale de la Coupe de France a tourné au cauchemar pour le Paris Saint-Germain ! Lors ce derby parisien, le Paris FC a créé la sensation. Les troupes de Stéphane Gilli se sont imposés (1-0) face au PSG.

Cette élimination des Champions d’Europe enflamme la presse locale. Ironie du sort, le bourreau du PSG est l’un de ses anciens joueurs. Jonathan Ikoné, pur produit de la formation parisienne, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 74ème minute.

À voir

Mercato ASSE : Un départ acté, officialisation imminente

Lire aussi : Le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France, Ramos fulmine

Après un exil en Italie, l’attaquant de 27 ans est revenu dans la capitale l’été dernier. Il défend cette fois-ci les couleurs du Paris FC. Son retour au Parc des Princes s’est donc transformé en un véritable exploit sportif, au détriment de son club formateur.

Une sensation incroyable

Jonathan Ikoné a fait preuve de sobriété en évitant de célébrer son but, par respect au Paris SG. L’ancien Lillois n’a toujours pas caché sa joie à l’issue de ce choc. Sa satisfaction était palpable au micro de France 3. « Marquer là où j’ai été formé est une sensation incroyable », a-t-il déclaré.

Le buteur de PFC espère que cette qualification servira de déclic à son équipe « pour le championnat ». Cette trahison sportive est en tout cas un coup d’arrêt brutal pour le PSG.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : Après Doué, le PSG cible un autre trésor du SRFC !

À voir

Mercato OM : C’est confirmé, Darryl Bakola quitte Marseille

Mercato : Yan Diomandé tranche entre PSG, Liverpool et Real

Mercato : Luis Enrique fixe un rendez-vous crucial au PSG !