Le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France, Ramos fulmine

Le PSG s’est fait sortir par le Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France, et Gonçalo Ramos n’a pas du tout apprécié le déroulé de la rencontre. Surtout l’attitude des hommes de Stéphane Gilli.

PSG : Le Paris FC réalise l’exploit face au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain recevait le Paris FC, lundi soir, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Un derby parisien qui a tourné à l’avantage du promu qui a réussi à sortir le champion en titre de la compétition. Une semaine après le premier derby parisien de la saison (2-1), le PSG et le PFC se retrouvaient en Coupe de France, ce soir.

Et comme en Ligue 1, le match a été serré entre les deux équipes de la capitale. Si le Paris Saint-Germain s’est montré incisif comme attendu, le Paris FC a su faire le dos rond, notamment en première mi-temps. Pourtant, les champions en titre se sont montrés très actifs avec déjà un premier danger emmené par Vitinha et Senny Mayulu, mais bien négocié par Obed Nkambadio (1e).

Les hommes de Stéphane Gilli répondaient avec une tentative d’Alimani Gory qui ne surprenait pas Lucas Chevalier (11e). Le PSG insistait, mais se heurtait à Nkambadio qui sortait magnifiquement un lob de Bradley Barcola (22) et un autre de Gonçalo Ramos dans la foulée (23e). Le Paris FC tentait de surprendre le PSG avec Mathieu Cafaro, mais ce dernier manquait de précision dans le dernier geste (31e).

Les deux équipes ne parvenaient pas à faire trembler les filets avant le retour aux vestiaires. En seconde période, Stéphane Gilli incorporait Illan Kebbal et De Smet pour apporter plus d’explosivité en attaque. Mais les premières offensives venaient encore des pieds des champions d’Europe. Nkambadio enchainait les bourdes et aurait pu offrir un but à Gonçalo Ramos, mais se couchait assez vite pour repousser la frappe du Portugais (56e).

Le gardien du PFC se reconcentrait et était sur sa ligne pour contrer la frappe de Warren Zaire-Emery du pied (61e). Bradley Barcola s’offrait une situation de contre, mais manquait le cadre sur sa frappe (65e). À force de ne pas concrétiser ses occasions, le PSG a été puni par un ancien de la maison. Sur un contre, Jonathan Ikoné a parfaitement profité de la bonne passe d’Ilan Kebbal pour tromper Lucas Chevalier (0-1, 74e) et jeter un grand froid sur le Parc des Princes.

Désormais menés, les Rouge & Bleu ont poussé pour égaliser, mais la réussite n’était du côté parisien avec la transversale trouvée par Warren Zaïre-Emery sur un centre manqué (87e). Dans le temps additionnel, Illia Zabarnyi et Désiré Doué n’ont pas su cadrer leur tête face au but puis la dernière frappe de loin de Vitinha a permis à Obed Nkambadio de briller une dernière fois (90e+7).

Dominateur, mais en grand manque de réalisme, le PSG est éliminé par le Paris FC (0-1) dès les 16es de finale de la Coupe de France. Le tenant du titre a été puni par l’ancien Titi, Jonathan Ikoné. Dès vendredi, le club parisien retrouvera le Parc des Princes avec la réception du LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Gonçalo Ramos n’a pas caché sa frustration et son amertume.

« Ça ne devrait pas se produire comme ça »

Gonçalo Ramos a eu du mal à cacher sa déception après l’élimination du Paris Saint-Germain face au Paris FC (0-1) ce lundi lors des 16es de finale de Coupe de France. L’attaquant portugais a même dénoncé un arbitrage selon lui trop laxiste à vis-à-vis des rivaux parisiens. Au-delà de l’élimination des siens, le buteur portugais de 24 ans s’est surtout plaint de l’arbitrage de Ruddy Buquet et de l’antijeu du PFC.

« Notre équipe a joué son jeu et bravo à eux parce qu’ils ont bien joué au football. Et je crois que l’arbitre a laissé les choses se dérouler et ils ont fait de l’antijeu et l’arbitre n’a rien fait ou n’a rien dit », a pesté le numéro 9 du Paris SG après l’élimination des Rouge et Bleu au micro de beIN Sports.

Encore une fois incapable de faire la différence après avoir débuté un match, Gonçalo Ramos a surtout semblé frustré par la fin de match un peu hachée lors de ce derby perdu. Forcément déçu et peut-être un peu mauvais perdant, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne a rejeté la faute sur les officiels et sur le vainqueur du jour.

« Ça ne devrait pas se produire comme ça parce que les arbitres sont là pour faire appliquer les règles et pour empêcher que ce type de choses aient lieu », a poursuivi le compatriote de Cristiano Ronaldo auprès du diffuseur de la rencontre. « On est là pour jouer et ce n’est pas très agréable de voir ça », a-t-il encore pesté.

