Mercato OM : Une offre XXL à Marseille, annonce proche

L’OM va réaliser une vente historique durant ce mercato hivernal. L’offre de l’AS Rome pour Robinio Vaz a tout fait basculer dans ce dossier

Le départ de Robinio Vaz à l’AS Rome marque un tournant dans le mercato de l’OM Les dirigeants phocéens souhaitaient initialement prolonger leur jeune attaquant. Ils lui avaient même proposé de multiplier son salaire par six. Cela a été insuffisant pour le convaincre de signer un nouveau bail à Marseille.

Le refus de Robinio Vaz passait très mal en interne. Mais l’intrusion de l’AS Rome dans ce dossier a vite changé la donne. Les Giallorossi ont accepté de payer les 25 millions d’euros pour s’attacher les services du buteur de 18 ans. Cette proposition a vite convaincu le club présidé par Pablo Longoria.

Daniel Riolo explique d’ailleurs l’aspect inévitable de cette transaction. Une telle offre était impossible à décliner pour l’Olympique de Marseille. La vente de Robinio Vaz apparaît comme une nécessité économique pour le mercato phocéen. « On est dans un championnat où il n’y a plus d’argent. Evidemment que tu ne peux pas refuser ça », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Annonce imminente pour son transfert à l’AS Rome

Notons que Robinio Vaz est déjà présent en Italie, où il a assisté mardi soir au match AS Rome-Torino (2-3). Il effectue à présent sa visite médicale avant de parapher un contrat de quatre ans et demi avec Les Giallorossi. Ce bail de longue durée illustre la confiance des Romains en le potentiel du jeune français. La direction de l’OM s’offre de son côté une bouffée d’oxygène financière pour la suite du mercato.

