Vente OGC Nice : Des investisseurs saoudiens approchent !

La possible vente de l’OGC Nice commence à se concrétiser. Des investisseurs venus d’Arabie saoudite, envisagent de racheter le club suite à la décision inattendue de Jim Ratcliffe.

Vente OGC Nice : Jim Ratcliffe revoit ses exigences

L’OGC Nice traverse actuellement une crise sportive, marquée par des résultats frustrants. Les hommes de Claude Puel ont coulé ce samedi à Toulouse, s’inclinant (5-1). Ce revers plonge le club niçois à honteuse 15e place de Ligue 1. Les Aiglons devront vite enchainer des victoires afin d’éviter la relégation.

C’est dans ce contexte tendu que la vente de l’OGC Nice revient en force. L’actuel propriétaire, Jim Ratcliffe, semble plus que jamais déterminé à finaliser son retrait du Gym. Le milliardaire britannique aurait même opéré un tournant stratégique en revoyant ses exigences financières à la baisse. Son objectif est clair. Se débarrasser de l’actif niçois, même s’il ne réalise aucun bénéfice sur l’opération.

Des investisseurs saoudiens se positionnent déjà

Ce baisse tarifaire a immédiatement attiré l’attention de nouveaux acquéreurs. Média Foot révèle que l’Arabie saoudite surveille de très près la situation. Les investisseurs saoudiens ont longtemps été associés à la vente OM. Ils verraient désormais en l’OGC Nice une opportunité idéale pour s’implanter en Ligue 1.

Ces potentiels acquéreurs pourraient profiter de l’urgence d’INEOS pour lancer un nouveau projet ambitieux sur la Côte d’Azur. Ce scenario commence à prendre de l’ampleur en interne.

