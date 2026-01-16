Vente OGC Nice : La décision de Jim Ratcliffe change tout

En ce mois de mercato hivernal, le doute plane sur le futur proche de l’OGC Nice. Le propriétaire Jim Ratcliffe a pris la décision de céder le club niçois à un prix revu à la baisse.

Jim Ratcliffe prêt à vendre l’OGC Nice à un prix bas

L’OGC Nice traverse une zone de turbulences sans précédent. Au point où Jim Ratcliffe et sa société INEOS envisage de se retirer du club. La preuve ? Le Gym a été mis en vente depuis un an via la banque Lazard. Ce rachat de l’OGC Nice stagnait jusqu’à présent. Le prix initial, fixé à 200 millions d’euros, dissuadaient les potentiels investisseurs.

La crise des Aiglons n’a pas arrangé les choses. Elle est marquée par des résultats décevants, une instabilité sur le banc et climat de violence extrême avec les supporters. Les récentes attaques contre Terem Moffi, Jérémie Boga et d’autres joueurs ont considérablement dégradé l’attractivité de l’OGC Nice.

Des investisseurs sérieux attendus

Le club niçois conserve pourtant des atouts structurels indéniables, notamment ses infrastructures modernes et son statut historique en Ligue 1. Le propriétaire britannique a alors décidé d’accélérer le mouvement. Bloomberg assure qu’INEOS a baissé drastiquement ses prétentions financières afin de faciliter la vente de l’OGC Nice.

L’objectif de Jim Ratcliffe est clair : se débarrasser au plus vite d’un club qui génère des pertes chaque saison, quitte à réaliser aucun bénéfice sur la transaction. Le milliardaire britannique espère séduire de nouveaux investisseurs sérieux en proposant un prix de vente plus attractif. Cette décision change tout. Même si la vente de l’OGCN sera difficile avant d’aboutir.

