Coup de balai à l’OM : Un deuxième départ officialisé !

Le dégraissage se poursuit à l’OM. Quelques jours après le transfert après Robinio Vaz à l’AS Rome, la direction phocéen vient d’annoncer un deuxième départ. Ruben Blanco s’en est allé

Mercato OM : Ruben Blanco fait ses valises !

L’heure est au départ à l’Olympique de Marseille. Robinio Vaz a récemment quitté le navire marseillais pour rejoindre l’AS Rome contre un chèque de 25 millions d’euros. D’autres départs vont suivre. Et si le jeune Darryl Bakola figurait en tête de liste, c’est autre joueur qui vient de s’en aller.

Ruben Blanco ne fait plus partie de l’effectif de l’OM. Le gardien espagnol est arrivé à Marseille à l’été 2022. Il n’est jamais parvenu à se faire une place de titulaire. Les arrivées de Geronimo Rulli et Jeff de Lange n’ont pas amélioré sa situation. Ruben Blanco ayant été mis sur la touche par Roberto De Zerbi.

Vers un retour gratuit en Espagne

Le portier de 30 n’a disputé aucun match avec l’OM cette saison. Ce temps de jeu inexistant l’a poussé à faire un choix radicale. Il a quitté Marseille, six mois avant la fin de son contrat. Le club présidé par Pablo Longoria a officialisé la résiliation de son bail.

Bonne chance 𝗥𝘂𝗯𝗲́𝗻 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 🤝



Le gardien 🇪🇸 quitte l’Olympique de Marseille. pic.twitter.com/lVstGEDMac — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2026

« Ruben Blanco quitte Marseille vers de nouveaux horizons après trois saisons et demi » publie l’OM. Le gardien espagnol peut désormais signer gratuitement où bon lui semble. Un retour en Espagne est pressenti. Surtout que Racing Santander et Getafe sont cités comme les destination susceptibles de l’accueillir.

