Sporting – PSG : Les compos ! Luis Enrique enflamme la toile

À quelques heures du match de la 7e journée de la Ligue des Champions entre le Sporting Portugal et le PSG, la presse hexagonale s’est penchée sur la composition d’équipe de Luis Enrique.

Sporting – PSG : Luis Enrique prêt à prendre un gros risque en défense ?

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir avec le déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting CP dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Kang-In Lee, Matvey Safonov, Joao Neves et Lucas Hernandez. Malgré cela, l’entraîneur devrait aligner une équipe fortement compétitive.

Même si Luis Enrique pourrait réserver deux ou trois surprises dans l’équipe francilienne. En effet, selon les informations relayées par le journal Le Parisien, Ilya Zabarnyi serait pressenti pour débuter en tant que latéral droit, tandis que Warren Zaïre-Emery devrait retrouver le milieu de terrain en l’absence notable de Joao Neves. Cette éventualité a rapidement enflammé les réseaux sociaux, les supporters du PSG affichant clairement leur inquiétude vis-à-vis du défenseur international ukrainien.

« Zabarnyi va provoquer un penalty, c’est sûr » ; « Zabarnyi me fait toujours et encore peur » ; « Mdrr ils veulent faire de Zabarnyi un latéral en LDC » ou encore « Il faudra que Zabarnyi fasse un vrai bon match dans son couloir », écrivent des Ultras parisiens . Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été passé pour 66 millions d’euros, Ilya Zabarnyi peine à faire l’unanimité. Si ses qualités sont indéniables, ses quelques moments de déconcentration portent parfois préjudice à l’équipe de Luis Enrique.

Pour le reste, Vitinha et Fabian Ruiz, déjà aligné avec succès ces dernières semaines, formeront le trio avec Zaïre-Emery. En attaque, Luis Enrique entretient volontairement une part d’incertitude. Une seule certitude se dégage : Ousmane Dembélé sera titulaire. L’international français traverse une période faste, avec cinq buts inscrits lors de ses cinq dernières apparitions, et incarne l’arme principale du Paris SG sur les côtés.

Pour Luis Enrique, son explosivité et sa confiance actuelle en font un atout incontournable face à une défense du Sporting parfois friable sur les transitions rapides. Pour l’accompagner, Khvicha Kvaratskhelia tient la corde pour occuper l’aile gauche, mais Bradley Barcola, récemment relancé par un but décisif, demeure une alternative crédible.

Sur le côté droit, Désiré Doué pourrait être préféré pour son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts défensifs, un critère important aux yeux de Luis Enrique dans un match à l’extérieur. En défense, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes et Zabarnyi vont protéger Lucas Chevalier, dans les buts.

La compo probable du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes.

Milieux : Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz.

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.