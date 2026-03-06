Mercato PSG : Un indésirable trouve preneur en Italie  

L’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani pourrait faire son retour en Italie lors du prochain mercato estival. Un club de Serie A lui fait des yeux doux.

Mercato PSG : Kolo Muani vers l’Italie cet été ?

Quelle sera la prochaine destination de Randal Kolo Muani ? Envoyé en Premier League par le PSG lors du dernier mercato estival, le crack tricolore ne retrouve pas le sourire. Le calvaire continue en Angleterre. Tottenham Hotspur ne veut pas le garder.

L’attaquant français du Paris SG a de maigres statistiques. Il a fait trembler les filets 4 fois et délivré 3 passes décisives en 29 rencontres. Un retour à Paris est donc attendu cet été. Mais il ne sera pas en odeur de sainteté dans le club de la capitale. Dans l’esprit du staff dirigé par Luis Enrique, l’ancien buteur du FC Nantes pourrait rapidement être replacé sur le marché lors du prochain mercato estival.

D’après SportsBoom, Juventus FC surveille toujours la situation de Kolo Muani. Le club italien garde un bon souvenir de son passage en prêt lors de la saison 2024-2025. L’attaquant avait affolé les compteurs de but. 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs sous les couleurs turinoises.

À voir

La tension monte à l’OM : Les Ultras lancent un message choc

Lire aussi : PSG : Avant Monaco, grande nouvelle pour Warren Zaïre-Emery

Mais la Juventus pourrait faire face à une concurrence venue de Ligue 1. Toujours selon la même source, le LOSC Lille réfléchirait à se positionner sur le dossier. Les Dogues souhaitent renforcer leur secteur offensif, notamment en raison de la blessure de Hamza Igamane et alors que Olivier Giroud approche de la fin de sa carrière.

Le principal obstacle reste financier. Le Paris Saint-Germain privilégierait en effet une vente définitive plutôt qu’un nouveau prêt. La valeur de l’international français est actuellement estimée à environ 25 millions d’euros.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un départ déjà acté au Paris SG

À voir

Mercato Stade Rennais : Un gros transfert bouclé à Rennes

Mercato PSG : Un gros départ en préparation pour cet été ?

PSG : Le choix fort de Fabian Ruiz qui va agacer Luis Enrique