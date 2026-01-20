Mercato ASSE : Horneland valide deux premières signatures

L’ASSE a officialisé deux signatures pendant ce mercato d’hiver. Elles sont validées entièrement par l’entraîneur Eirik Horneland.

ASSE Mercato : Horneland conquis par Pedro et Eymard

L’ASSE s’est renforcée en interne en attendant l’arrivée des recrues hivernales. Elle a renforcé le contrat de Kevin Pedro de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2030 et a offert à Paul Eymard, un premier contrat professionnel, jusqu’à fin juin 2028. Ces deux pépites, formées à l’Académie du club stéphanois, ont été promues dans l’équipe professionnelle cette saison par Eirik Horneland.

Le coach de l’AS Saint-Etienne est totalement conquis par leur talent, leur progression rapide et leur fort potentiel. Il se réjouit évidemment de voir le défenseur central de 19 ans et le milieu de terrain de 18 ans poursuivre leur développement dans son équipe.

« C’est fantastique pour le club. La prolongation de leur contrat est une bonne nouvelle pour le club, pour l’entraîneur que je suis et aussi pour ces joueurs. Ils sont dans un club où ils peuvent grandir et s’exprimer », a-t-il apprécié, sur le site internet du club.

Les signatures de Gadegbeku et El Jamali dans les tuyaux

Le technicien norvégien reste ouvert à l’intégration de jeunes joueurs de la Réserve, qui toquent à la porte de l’équipe professionnelle. La saison dernière, il avait déjà lancé Djylian N’Guessan en Ligue 1, à seulement 16 ans et 4 mois.

Après la signature de Kevin Pedro et Paul Eymard, Eirik Horneland a annoncé celle deux autres pépites lancées en Ligue 2 cette saison. « Ça ne s’arrête pas à Paul et Eymard, on a aussi Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali qui sont dans cette position. Ils ont un grand futur devant eux. C’est un plaisir de travailler avec eux au quotidien », a-t-il déclaré.

Horneland en phase avec la ligne directrice de KSV

En tout cas, l’entraîneur de l’ASSE est parfaitement aligné avec la ligne directrice de Kilmer Sports Ventures (KSV). Il parie sur les jeunes joueurs talentueux et prometteurs, un des piliers du projet du groupe canadien.

« De mon point de vue, le club est vraiment en train de construire une équipe intéressante avec un bon mix concernant l’âge des différents joueurs. La moyenne d’âge est plutôt basse, mais je vois beaucoup de bonnes choses pour le futur. Je pense qu’ils sont à la bonne place », a-t-il commenté.

