Sporting – PSG : Enrique dribble tout le monde, les compos

L’UEFA a dévoilé les compositions d’équipe du choc entre le Sporting Portugal et le PSG, comptant pour la 7e journée de la Ligue des Champions. Côté parisien, Luis a dribblé tout le monde dans ses choix.

Sporting – PSG : Kvaratskhelia sur le banc, Mayulu titulaire

Alors que le coup d’envoi du match a été fixé à 21h ce mardi, les compositions d’équipe officielles de Sporting Portugal – PSG viennent d’être dévoilées par l’UEFA. Comme toujours, Luis Enrique a fait quelques changements par rapport au dernier match, mais cela ne concerne pas Ilya Zabarnyi en défense, puisque c’est encore Warren Zaïre-Emery qui débute.

Cela confirme Senny Mayulu dans le onze pour ce match. Pour cette partie, l’entraîneur parisien doit composer avec la suspension de Lucas Hernandez, les forfaits de Matvey Safonov, Joao Neves, Kang-In Lee et Quentin Ndjantou, ainsi que les absences d’Achraf Hakimi et Ibrahima Mbaye. Avec 13 points, le PSG n’a qu’une courte marge sur ses poursuivants.

En face, le Sporting est très solide à domicile et encore en course pour une qualification directe. Le stade José-Alvalade s’annonce bouillant. Un faux pas parisien pourrait relancer complètement la course au top 8. Concernant le reste de la composition du PSG, Lucas Chevalier sera dans le but protégé par une défense composée de Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes de droite à gauche.

Au milieu, Mayulu sera à droite, Vitinha plein axe et Fabian Ruiz sur le côté gauche. En attaque, Ousmane Dembélé est dans l’axe, Désiré Doué sur la droite et Bradley Barcola sur le côté gauche. Khvicha Kvaratskhelia est donc remplaçant.

En face, la composition du Sporting qui va défier le PSG est plus ou moins celle annoncée par la presse du jour, Rui Borges devant faire face à de très nombreux absents. Comme attendu, Matheus Reis est bien en défense centrale avec Gonçalo Inacio tandis que les côtés vont être occupés par Ivan Fresneda et Ricardo Mangas. Au milieu, c’est Joao Simoes qui va faire la paire avec Hidemasa Morita derrière Francisco Trincao en n°10. Luis Suarez sera en pointe, Geny Catamo à droite et Maxi Araujo finalement à gauche.

La compo du Sporting

Gardien : Rui Silva

Défenseurs : Fresneda, Reis, Inacio (c), Mangas

Milieux : Morita, Simoes, Catamo

Attaquants : Trincao, Araujo – Suarez.

Le 11 du Paris SG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Mendes

Milieux : Mayulu, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Barcola.