OM-Liverpool : De Zerbi ose trois changements, la compo !

Pour le choc OM-Liverpool ce mercredi soir en Ligue des champions, De Zerbi est contraint d’effectuer quelques changements tactiques. Découvrez sa composition d’équipe attendue.

OM : De Zerbi avec une défense modifiée conte Liverpool

L’Olympique de Marseille aborde son duel face à Liverpool avec une confiance retrouvée. Suite à leur large succès contre Angers (5-2), les hommes de Roberto De Zerbi semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Cette montée en puissance s’appuie sur une forte animation offensive, marquée par les retours d’Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré.

De Zerbi espérait donc compter sur un groupe quasi au complet face à Liverpool. Mais la préparation de ce choc a été perturbée par le forfait d’Emerson Palmieri. Cette blessure de dernière minute contraint De Zerbi à trouver une solution d’urgence en défense pour le remplacer. Surtout que Nayef Aguerd est toujours indisponible.

L’entraîneur de l’OM a déjà son plan en tête. Il compte se présenter face à Liverpool avec un onze de départ articulé en 4-3-3. Devant l’inamovible Geronimo Rulli, la charnière centrale devrait être composée de Leonardo Balerdi et Facundo Medina. La surprise majeure concerne les couloirs.

Timothy Weah pour remplacer Emerson, Kondogbia titulaire

Tandis que Benjamin Pavard tiendra logiquement sa place à droite, Timothy Weah devrait dépanner sur le flanc gauche. Un choix audacieux visant combler l’absence d’Emerson face à l’armada offensive des Reds. Au milieu de terrain, l’entraîneur marseillais mise sur l’impact physique et l’expérience.

Geoffrey Kondogbia devrait ainsi retrouver une place de titulaire aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Hamed Junior Traoré complétera ce trio dans un rôle de meneur de jeu. Enfin, le secteur offensif réserve un autre choix fort.

Amine Gouiri devrait débuter en pointe à la place de Pierre-Emerick Aubameyang. L’Algérien sera épaulé à priori par Mason Greenwood et Igor Paixao sur les ailes. Reste à savori si ce plan sera suffisant pour faire tomber le géant anglais. Rendez-vous est pris à partir de 21 heures au Vélodrome.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi (cap.), Medina, Weah

Milieux : Kondogbia, Hojbjerg, Traore

Attaquants : Greenwood, Paixao et Gouiri

