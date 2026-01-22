Mercato ASSE : Une recrue attendue à Sainté fin janvier

L’ASSE va accueillir une recrue dans son staff technique, à la fin du mois de janvier. Il est en provenance du Stade Lavallois en Ligue 2.

Mercato : Le kiné Ruben Pacheco arrive à l’ASSE à la fin du mois de janvier

L’arrivée d’un nouveau kiné à l’ASSE avait été annoncée en décembre dernier, par le journal Ouest-France. À ce jour, il n’est toujours pas arrivé dans le Forez. Toutefois, Evect assure que ce n’est qu’un contretemps, puisqu’aucun accord définitif n’avait encore été trouvé, comme indiqué il y un mois.

Selon Cyprien Legeay, journaliste spécialisé dans l’actualité du Stade Lavallois, les négociations sont désormais bouclées avec Ruben Pacheco. Mieux, un accord été conclu et il est enrôlé par l’AS Saint-Etienne. Il est donc attendu dans le Forez à fin janvier. D’ailleurs, le club de la Mayenne, où il était en poste depuis juillet 2021, a déjà trouvé son successeur d’après le média spécialisé.

Il faut rappeler que David Tivey (préparateur physique), arrivé en provenance de Chelsea à l’ASSE l’été dernier, n’est pas resté longtemps. Il est parti après seulement quelques mois, à en croire Envertetcontre tous. Avant lui, Hubert Largeron et Thomas Bernier (kinés) avaient également quitté le club stéphanois.

