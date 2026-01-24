Mercato ASSE : Saint-Étienne tient la recrue idéale !

L’ASSE semble enfin avoir trouvé le profil capable de renforcer son milieu de terrain et de relancer ses ambitions en Ligue 2. Selon David Guion, ancien entraîneur du Stade de Reims, il ne manque qu’un joueur puissant pour dominer le championnat.

Mercato ASSE : Horneland entend renforcer son milieu

Après un début de saison prometteur, l’ASSE s’est quelque peu enlisée dans la gestion de son effectif, notamment au cœur du jeu. Eirik Horneland, l’entraîneur norvégien, avait initialement clamé qu’aucune recrue n’était nécessaire au milieu. Mais les performances récentes ont visiblement changé la donne.

David Guion, qui suit de près les Verts depuis sa dernière expérience à Troyes, ne mâche pas ses mots : « L’ASSE a besoin de puissance, de muscle et de force au milieu de terrain. D’un joueur comme ça avec un gros caractère, du muscle et de la force. » Une déclaration qui résonne comme une feuille de route pour Horneland.

La recrue rêvée selon Guion

Pour l’ancien coach champenois, le club stéphanois dispose de bons éléments mais il manque ce « plus » physique et charismatique : « Flo est un meneur de jeu qui joue un peu bas. Mahmoud Jaber est un joueur assez complet… Igor Miladinovic est un technicien mais il a encore besoin d’expérience de match. Aïmen Moueffek est assez complet mais il doit encore monter le curseur. »

Cette analyse met en lumière un constat simple : l’AS Saint-Etienne dispose du talent, mais la puissance et le caractère manquent cruellement pour imposer sa loi en Ligue 2. Une signature d’un joueur à fort gabarit pourrait changer la donne.

Une dynamique relancée ?

Si Horneland parvient à attirer ce profil ciblé, Saint-Étienne pourrait retrouver son lustre d’antan et redevenir un prétendant sérieux à la montée. La Ligue 2 n’est jamais tendre, et un milieu renforcé pourrait bien faire la différence dans les matchs à haute intensité.

À suivre donc, car ce recrutement pourrait transformer la saison des Verts, et donner des sueurs froides aux rivaux comme Reims ce samedi. Les supporters stéphanois, eux, ont déjà commencé à rêver.

