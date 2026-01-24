Mercato PSG : C’est décidé ! Il va signer un contrat en or

Longtemps cité dans les petits papiers du PSG, Mike Maignan a tranché. Le gardien de l’AC Milan et de l’équipe de France a choisi la stabilité et s’apprête à parapher un contrat record qui change la donne sur le mercato.

Mercato PSG : Le Paris SG à l'affût, Maignan fait son choix

À Paris, son nom circulait avec insistance. Formé au PSG, Mike Maignan incarnait un fantasme logique pour un club toujours en quête d’un gardien de stature mondiale, capable d’assumer les soirs de tempête européenne. Le timing semblait idéal : un contrat qui arrive à échéance, une cote intacte et un profil unanimement salué dans le football continental.

Mais le mercato est aussi une affaire de conviction. Et celle de Maignan est claire. Malgré l’intérêt parisien, le portier international a décidé de prolonger avec l’AC Milan jusqu’en 2031. Une décision forte, presque militante, qui enterre les rumeurs et rappelle que le projet sportif peut encore primer sur le prestige et les sirènes financières de la capitale française.

Un contrat XXL qui place Mike Maignan au sommet

Cette prolongation n’a rien d’anecdotique. Elle s’accompagne d’une revalorisation salariale majeure : Mike Maignan va devenir, aux côtés de Rafael Leão, le joueur le mieux payé du vestiaire milanais. Une reconnaissance à la hauteur de son impact depuis son arrivée en Lombardie en 2021 pour 25 millions d’euros.

À Milan, “Magic Mike” n’est pas qu’un gardien. Il est un leader, un repère, parfois même un sauveur. En 187 matchs, il a déjà signé 70 clean sheets, incarnant cette rare alliance entre autorité tranquille et réflexes d’élite. Un contrat en or, donc, mais surtout un statut assumé : celui de pilier absolu.

Une sérénité précieuse avant 2026

Sportivement, Maignan continue de répondre présent. Décisif dans les grands rendez-vous, héroïque lors des derbys face à l’Inter, il a encore récemment porté les siens, comme face à Côme. Massimiliano Allegri ne s’y trompe pas : sans lui, Milan vacille. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, cette prolongation agit comme un soulagement.

L’avenir est scellé, les doutes balayés. Pendant que le Paris Saint-Germain poursuit sa réflexion au poste de gardien, Mike Maignan, lui, peut se concentrer sur l’essentiel : arrêter des ballons et gagner des titres. Parfois, la plus grande victoire du mercato, c’est de savoir dire non.

