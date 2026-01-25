Mercato : Le Stade Rennais se frotte les mains, le jackpot va tomber

Le mercato d’hiver pourrait bien faire sauter la banque au Stade Rennais. Courtisé avec insistance, Kader Meïté est au cœur d’un dossier explosif qui fait déjà saliver les dirigeants rennais.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté, le joyau qui affole le marché

À Rennes, on a appris à ne pas brader ses talents. Kader Meïté, âgé de 18 ans, incarne cette nouvelle génération qui fait grimper les enchères sans hausser la voix. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Montrouge, l’attaquant a rapidement trouvé sa place dans la rotation rennaise, inscrivant trois buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues. Suffisant pour attirer des regards appuyés, et des carnets de chèques bien garnis.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Stade Rennais, Meïté n’était pas destiné à quitter l’Ille-et-Vilaine si tôt. Mais le mercato a ses règles, souvent cruelles pour les plans à long terme. À Rennes, on observe la situation avec un calme étudié. Pas question de vendre à tout prix, encore moins à rabais. Sauf, évidemment, si une offre « indécente » venait à s’inviter sur la table.

Al-Hilal à l’offensive passe à l’offensive pour Kader Meïté

Cette offre pourrait bien venir d’Al-Hilal. Le club saoudien, jamais avare quand il s’agit d’accélérer un mercato, serait prêt à poser 40 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune Français, selon Foot Mercato. Une somme qui, forcément, fait réfléchir tout le monde : le joueur, son entourage et une direction rennaise rompue à l’art de la négociation.

L’ancienne équipe de Neymar insiste et attend désormais le feu vert du principal intéressé. Meïté, curieux et lucide, s’est renseigné sur le championnat saoudien ces derniers jours d’après la même source. Signe que l’option n’est plus un simple bruit de couloir. Al-Hilal veut aller vite, conscient que le temps joue rarement en faveur des indécis.

Manchester United en embuscade, Rennes en position de force

Car l’Arabie Saoudite n’est plus seule. Manchester United surveille attentivement la situation, prêt à dégainer en cas de départ dans son secteur offensif. L’entrée en scène d’un tel acteur change la donne et renforce la position du Stade Rennais, qui voit la cote de son attaquant grimper un peu plus chaque jour.

À Rennes, on se frotte déjà les mains. Sans avoir besoin de vendre, le club sait qu’un jackpot est possible, voire historique. Après Jérémy Doku et ses 60 millions d’euros, un nouveau record n’est plus une chimère. Reste désormais au natif de Créteil à choisir la trajectoire d’une carrière naissante. Et au Stade Rennais, à savourer le luxe de pouvoir dire non… ou très cher.

