Mercato OL : Vers une grosse vente à Lyon cet hiver ?

Entre impératifs économiques et ajustements sportifs, l’OL avance sur un fil. À l’approche de la clôture du mercato hivernal, une vente d’ampleur pourrait bien rebattre les cartes à Décines.

Mercato OL : Lyon actif… et toujours sous pression

L’OL n’a pas chômé cet hiver. Le prêt d’Endrick, en quête de minutes après un passage frustrant au Real Madrid, puis l’arrivée de Noah Nartey ont donné un souffle nouveau à l’effectif de Paulo Fonseca. Deux mouvements ciblés, pensés pour répondre à des besoins immédiats, sans pour autant masquer l’essentiel : Lyon doit vendre.

Lire aussi : Mercato OL : Direction l’Italie pour Tanner Tessmann ?

Car derrière l’agitation sportive se cache une réalité plus rugueuse. Les finances rhodaniennes restent sous surveillance et chaque opportunité de liquidités est étudiée avec minutie. À quelques jours de la fermeture du marché, les dirigeants n’excluent plus un dernier ajustement, cette fois dans le sens des départs, si l’offre coche toutes les cases.

Tanner Tessmann, le dossier qui s’accélère

Titulaire régulier en début de saison, Tanner Tessmann a vu son statut évoluer. L’arrivée de Noah Nartey a redistribué les cartes dans l’entrejeu, rendant l’international américain moins indispensable qu’il ne l’était il y a encore quelques semaines. À 24 ans, le milieu lyonnais conserve une valeur marchande intéressante.

À voir

Mercato OM : Marseille proche de boucler un autre transfert

Lire aussi : Un joueur de haut niveau débarque à Lyon, la grande annonce

Dans ce contexte, un départ hivernal n’aurait rien d’un renoncement sportif. Plutôt un calcul froid, presque clinique, où le club lyonnais accepterait de sacrifier une rotation solide pour respirer financièrement. Une décision typiquement lyonnaise ces derniers mois : pragmatique, parfois frustrante, mais assumée.

La Serie A à l’affût, la Lazio en embuscade

Selon Gianluca Di Marzio, la Lazio Rome suit de près la situation de Tessmann. Le club italien, déjà actif avec l’arrivée de Kenneth Taylor pour pallier le départ de Mattéo Guendouzi, souhaite encore muscler son milieu. Et le souvenir laissé par l’Américain à Venise plaide en sa faveur.

À Lyon, le message est clair : en cas de grosse offre, la porte ne sera pas fermée. Reste à savoir si la Lazio saura dégainer une proposition suffisamment convaincante pour faire céder les Gones. Dans ce mercato d’hiver, où chaque euro compte, l’Olympique Lyonnais pourrait bien tenir là sa vente stratégique. Affaire à suivre, forcément.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato : Un taulier de l’OL ciblé par la Lazio Rome

À voir

Mercato ASSE : C’est fait ! KSV a tranché pour l’avenir de Horneland

Lyon en 8es de finale de la Ligue Europa et plus ambitieux

Mercato : Deux départs validés à Lyon par Paulo Fonseca