Coup de balai à l’OGC Nice : Puel proche de perdre un milieu

Nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Claude Puel entame un remaniement profond au sein de son de son effectif. Et la porte de sortie est indiquée à l’un de ses milieux. Hicham Boudaoui semble proche de s’en aller.

Mercato OGC Nice : Claude Puel ne compte pas vraiment sur Hicham Boudaoui

L’effet Claude Puel commence enfin à porter ses fruits à l’OGC Nice ! Son équipe vient d’enchaîner deux succès convaincants. Les Aiglons ont battu Go Ahead Eagles (3-1) en Ligue Europa. Ils ont ensuite terrassé le FC Nantes (4-1) en championnat.

Ce regain de forme permet à l’OGC Nice de remonter à la treizième place du classement. Claude Puel entend remodeler son groupe dans le but de poursuivre cette dynamique . Sa stratégie est claire: renforcer les points faibles et éjecter quelques éléments absents de ses plans.

Au cœur de ce ménage, un nom cristallise les tensions : celui d’Hicham Boudaoui. L’international algérien était un pilier de l’entrejeu niçois. Sa situation a brutalement changé. Le joueur de 26 ans a mystérieusement disparu des feuilles de match. Il n’a disputé jusqu’ici aucune minute sous les ordres de Claude Puel.

La fracture se creuse entre les deux parties

Hicham Boudaoui était absent lors des trois dernières rencontres de l’OGC Nice. Il est devenu le grand oublié du vestiaire. Cette mise à l’écart s’accompagne d’un désamour des supporters de l’Allianz Riviera, indique Africa Top Sports.

La meilleure solution pour lui serait de profiter des derniers jours du mercato pour s’en aller. Reste à savoir quel club se manifestera pour son transfert. Les jours à venir seront déterminants dans ce dossier.

