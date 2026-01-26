Mercato ASSE : Une cible des Verts file en D2 à l’étranger

Une piste de l’ASSE, au milieu de tearrin, se referme. Le joueur visé en Ligeu 1 va plutôt rejoindre un club en Allemagne.

Mercato : Rabby Nzingoula snobe l’ASSE au profit de Nuremberg

L’ASSE va devoir se tourner vers un autre milieu défensif pour combler le poste de Pierre Ekwah. Rabby Nzingoula, l’une des cibles hivernales, est sur le point de s’engager avec Nuremberg. Selon les informations de L’Équipe, il va signer avec le club de deuxième division en Allemagne dans les prochains jours, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 4 millions d’euros.

En manque de temps de jeu au RC Strasbourg, l’international U20 français a préféré saisir l’opportunité de se relancer en Bundesliga 2, alosr que l’AS Saint-Etienne lui tendait les bras.

Nzingoula indésirable avec Rosenior puis O’Neil

Prêté à Montpellier, toute la saison dernière, Rabby Nzingoula n’a pas réussi à trouver une place dans l’équipe strasbourgeoise à son retour en Alsace. Il a joué seulement 8 bouts de matchs, dont 4 en Ligue 1 cette saison, sous les ordres de Liam Rosenior.

Ce dernier a été nommé à Chelsea cet hiver, mais cela n’a pas changé la donne pour le Franco-Congolais de 20 ans. Gary O’Neil, le nouvel entraîneur du Racing Club, ne compte pas sur lui.

Notons que Rabby Nzingoula est sous contrat à Strasbourg jusqu’en juin 2027 et sa valeur est estimée à 2 millions d’euros.

