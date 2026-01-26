Mercato PSG : Jour de visite médicale pour Dro Fernandez !

Arrivé à Paris le dimanche soir, Dro Fernandez s’apprête à devenir officiellement un nouveau joueur du PSG. Le milieu offensif venu du Barça règle les derniers détails de son transfert chez les Rouge et Bleu ce lundi.

Mercato PSG : Visite médicale en cours pour Dro Fernandez

Dro Fernandez a été aperçu dimanche soir à l’aéroport de Barcelone, où il est monter à bord d’un avion pour atterrir dans la capitale française afin de finaliser son transfert au Paris Saint-Germain. D’après le quotidien catalan Sport, le milieu offensif de 18 ans est arrivé à Paris à 22h30. De son côté, El Chiringuito rapporte que l’opération va coûter 8,5 millions d’euros au Paris SG.

Le journaliste Fabrizio Romano assure désormais que la visite médicale est en cours et parle plutôt de 8 millions d’euros. « Dro passe aujourd’hui sa visite médicale au Paris Saint-Germain avant de finaliser son transfert à Barcelone pour 8 millions d’euros », écrit le spécialiste mercato sur sa page Twitter.

Malgré les tensions, les dirigeants parisiens et leurs homologues barcelonais ont fini par s’entendre sur ce coup. D’après le quotidien L’Équipe, Dro Fernandez va signer un contrat longue durée avec Paris, soit jusqu’en juin 2030. La clause libératoire du joueur fixée à 6 millions d’euros a posé problème. En l’activant directement, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG s’exposaient à des charges fiscales et sociales conséquentes.

Pour contourner cet obstacle, les deux clubs ont privilégié un accord négocié, autour de 8 millions d’euros. Un compromis financier qui limite les pertes pour le FC Barcelone et évite un montage plus coûteux pour le Paris Saint-Germain, même si la frustration demeure côté catalan. Il n’y a quasiment plus de doute, à part avec une mauvaise surprise de dernière minute lors de la visite médicale. C’est rare, mais pas impossible. Le communiqué officiel du PSG est donc très attendu.

