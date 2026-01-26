OL : Endrick décisif, déjà des regrets au Real Madrid

À la suite du triplé d’Endrick avec l’OL, la presse madrilène ne comprend toujours pas pourquoi Xabi Alonso a poussé l’attaquant brésilien au départ.

OL : La presse madrilène s’enflamme pour Endrick, après son triplé

Le triplé d’Endrick avec l’OL, dimanche en Ligue 1, a suscité des regrets chez les supporters du Real Madrid. Le début remarquable de l’attaquant prêté à Lyon est suffisamment relayé dans les médias espagnols. « Endrickmania », « sensation » ou encore « démonstration » font partie du florilège de qualificatifs à l’endroit de l’international Brésilien (14 sélections).

« Pendant un an et demi, Endrick a porté le maillot du Real Madrid, donnant l’impression d’être un lion en cage. Cependant, il lui a suffi de trois matchs avec l’Olympique Lyonnais pour montrer clairement que son rugissement était devenu incontrôlable », a écrit Marca, sur un ton laudateur. AS écrit à son tour : « Endrick fait sensation en France » et réussi une « véritable démonstration, un exemple ».

Xabi Alonso accusé d’un « choix très étrange »

Outre ces éloges, la presse madrilène, notamment, s’explique difficilement la décision du Real Madrid et de son entraîneur de laisser partie la pépite de 19 ans, alors qu’elle pouvait bien rendre des services aux Merengues s’il était inscrit dans la rotation.

Les médias pro Real Madrid accusent Xabi Alonso. Il est jugé responsable « du choix très étrange », celui de se passer du Brésilien toute la première moitié de la saison. « Il y a toutefois un risque qu’Endrick réussisse mieux que Gonzalo (Garcia), Rodrygo ou n’importe lequel de ses concurrents au sein du club blanc. Il aurait pu leur tenir tête », estime AS.

Arbeloa arrive, Endrick déjà à Lyon !

Quant à Marca, le joueur acheté à 47,5 M€ à Palmeiras « n’est pas utilisé à Lyon comme un attaquant classique, mais comme un ailier qui profite des espaces […]. Un rôle qui se retrouve vacant, d’une certaine manière, au Real Madrid ».

Notons que La Maison Blanche a viré Xabi Alonso au profit d’Alvaro Arbeloa, il y a deux semaines, mais Endrick avait déjà rejoint l’OL.

L’OL en 8es de finale de la Ligue Europa et plus ambitieux