PSG Mercato: Encore une autre surprise après Dro Fernandez ?

À une semaine de la fermeture du mercato hivernal, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez en provenance du Barça. Mais le milieu offensif de 18 ans pourrait ne pas être le seul renfort de Luis Enrique. Explications.

PSG : « On reste ouvert au mercato », assure Luis Enrique

Après plusieurs jours de négociations avec le FC Barcelone, le PSG a finalement annoncé le transfert de Dro Fernandez ce lundi soir. Ne souhaitant pas prolonger son contrat avec son club formateur, le jeune milieu offensif s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain pour 8 millions d’euros, soit 2 millions d’euros de plus que les 6 millions d’euros de sa clause libératoire.

Et à en croire Luis Enrique, le PSG pourrait encore signer un autre joueur avant la fermeture du marché des transferts le 2 février. Interrogé ce mardi sur le recrutement de l’international espoir espagnol, l’entraîneur parisien a annoncé que le club reste à l’affût des bonnes opportunités.

« Nous aimons signer de jeunes joueurs », a lancé Luis Enrique en conférence de presse à la veille du choc de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre Newcastle United.

« Nous devons être ouverts et prêts dans le mercato. Nous aimons les joueurs de qualité. Ce n’est pas facile d’en trouver pour améliorer notre effectif. Je pense qu’à l’avenir, Dro sera un joueur important et c’est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs tout en restant ouverts au mercato », a expliqué le technicien de 55 ans avant d’insister :

« c’est une chose que vous m’avez demandée beaucoup de fois : on est encore ouvert au mercato pour être prêt s’il y a une possibilité. » Reste maintenant à voir quelle surprise Luis Campos réserve encore aux supporters du club de la capitale avant la clôture du marché de l’hiver.

