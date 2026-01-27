Mercato PSG : Une offre stupéfiante pour Julian Alvarez ?

Très intéressé par le profil de Julian Alvarez, le PSG serait prêt à faire une folie pour convaincre l’Atlético Madrid de laisser filer son attaquant de 25 ans. Explications.

Mercato PSG : Un échange XXL pour attirer Julian Alvarez ?

Les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient proposer un échange XXL pour pousser l’Atlético Madrid à lui céder Julian Alvarez cet hiver ou l’été prochain. Désireux d’attirer un avant-centre de métier pour repositionner Ousmane Dembélé sur les ailes, Luis Enrique rêverait de voir débarquer l’international argentin dans les mois à venir.

Surtout que l’ancien joueur de Manchester City envisagerait de plus en plus un départ de Madrid à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Julian Alvarez est évalué à près de 150 millions d’euros par ses dirigeants. Bien évidemment, le Paris SG ne souhaite pas s’aligner sur ce montant colossal et aurait un plan bien ficelé pour faire baisser la note.

En effet, selon les dernières informations du site Fichajes, le PSG songerait notamment à inclure deux joueurs dans la transaction : Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. L’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, pousse sa direction à recruter ces deux joueurs parisiens, et Luis Campos aimerait profiter de ce double intérêt pour tenter de mettre le grain sur Alvarez.

D’ailleurs, pour mettre toutes les chances de son côté, le club de la capitale française serait disposé à ajouter un chèque de 50 millions d’euros en plus des deux joueurs. Mais Paris n’est pas seul sur ce dossier.

Aucun contact entre le Barça et le clan Alvarez

Ces derniers jours, alors qu’Arsenal est pressenti comme l’une des destinations les plus plausibles de Julian Alvarez, des médias espagnols ont annoncé un possible contact entre Deco, directeur sportif du FC Barcelone, et l’agent du Champion du Monde 2022, Fernando Hidalgo.

Cependant, le représentant du joueur a rapidement démenti ces informations, précisant qu’aucune rencontre n’avait eu lieu avec les dirigeants barcelonais. D’ailleurs, toute discussion concernant son client devait absolument passer par la direction de l’Atlético Madrid, à en croire le Mundo Deportivo. De son côté, le Paris Saint-Germain attend la réponse à sa proposition. Affaire à suivre…

