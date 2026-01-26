INFO PSG : Un renfort de taille se précise contre Newcastle

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le PSG pourrait compter sur un renfort de taille dans le groupe de Luis Enrique, ce mercredi soir contre Newcastle United.

PSG : Un cadre de Luis Enrique totalement rétabli

Diminué par l’absence de nombreux cadres lors de sa courte, mais précieuse victoire à Auxerre ce vendredi (0-1), le Paris Saint-Germain retrouve peu à peu son effectif. Ce lundi, Joao Neves devrait participer à l’entraînement collectif, à deux jours de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions face à Newcastle United.

Indisponible depuis quelques jours, le milieu de terrain pourrait donc être opérationnel pour le prochain rendez-vous des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations glanées par le journal L’Équipe, l’international portugais est pressenti pour faire son retour face à Newcastle United très ce mercredi à 21 heures. Une très bonne nouvelle pour le PSG en vue de ce choc décisif dans la course au Top 8.

Pour rappel, Joao Neves n’a plus joué depuis le sacre face à l’Olympique de Marseille lors du Trophée des Champions. Le joueur de 21 ans souffrait d’une gêne musculaire depuis plusieurs semaines. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour le staff parisien. Toujours selon la même source, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Fabian Ruiz sont également attendus à l’entraînement de ce jour.

Les trois titulaires de Luis Enrique postulent même à une place pour le match face aux Magpies, et le club de la capitale attend de voir leur performance lors de la séance du jour avant de prendre une décision. Ces retours tombent à point nommé pour cette affiche très importante.

Le PSG s’apprête ainsi à affronter un Newcastle sérieusement affaibli en Ligue des champions, et la donne semble largement en faveur des Parisiens. Selon les derniers échos, les Magpies devraient arriver au Parc des Princes sans ses deux pivots brésiliens, Joelinton et Bruno Guimaraes, et avec des incertitudes autour de Sandro Tonali.

