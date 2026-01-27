ASSE Mercato : KSV tient le renfort parfait au milieu

ASSE Mercato : KSV tient le renfort parfait au milieu
L’ASSE tient le milieu de terrain au profil idéal pour remplacer Pierre Ekwah ou Mahmoud Jaber et ainsi renforcer son entrejeu.

Mercato : L’ASSE vise Rayan Raveloson en renfort

N’ayant pas pu remplacer Pierre Ekwah depuis le mercato d’été, l’ASSE a un manque dans l’entrejeu, comme l’a souligné Eirik Horneland cet hiver. « Je pense qu’un milieu de terrain peut être une bonne option pour ce mercato hivernal », a-t-il indiqué récemment.

Plus grave pour l’équipe des Verts, elle a perdu Mahmoud Jaber, samedi dernier. Touché aux adducteurs, il est sorti du match contre Reims, après seulement 9 minutes de jeu. de ce fait, la priorité actuelle de la cellule recrutement de l’AS Saint-Etienne est évidemment le milieu de terrain, comme évoqué ce mardi.

Selon L’Équipe, Rayan Raveloson est l’un des probables renforts de l’équipe stéphanoise, avant la fermeture du mercato, le 2 février. Son profil est étudié en ce moment, à en croire les informations du quotidien sportif.

Qui est Rayan Raveloson ?

La nouvelle cible des Verts est un joueur des Young Boys Berne. Il y est sous contrat jusqu’en juin 2028 et valorisé à 2 millions d’euros.
Pour ce qui concerne son profil, c’est un véritable taulier. Milieu central, il est aussi à l’aise en défense centrale et au poste d’arrière latéral droit.

Lisez aussi : ASSE : Fin du mercato, une à deux recrues en approche

Rayan Raveloson (1,82 m) est international Malgache depuis juin 2019 et compte 45 sélections, pour 8 buts inscrits. Cette saison, il a pris part à 30 matchs avec le club suisse, toutes compétitions confondues, soit 19 en championnat (Super League), 9 en Europa League et 2 en Coupe de Suisse.

Mieux, le joueur de 29 ans connaît bien le championnat de France. Il a évolué en Ligue 2 avec Tours FC (2014-2018) et l’ES Troyes AC (2018-2021), puis en Ligue 1 avec l’AJ Auxerre (2022-2025). C’est d’ailleurs du club icaunais que Rayan Raveloson a rejoint les Young Boys en janvier 2025, contre une indemnité de 1,5 million d’euros.

