ASSE Mercato : KSV tient le renfort parfait au milieu

L’ASSE tient le milieu de terrain au profil idéal pour remplacer Pierre Ekwah ou Mahmoud Jaber et ainsi renforcer son entrejeu.

N’ayant pas pu remplacer Pierre Ekwah depuis le mercato d’été, l’ASSE a un manque dans l’entrejeu, comme l’a souligné Eirik Horneland cet hiver. « Je pense qu’un milieu de terrain peut être une bonne option pour ce mercato hivernal », a-t-il indiqué récemment.

Plus grave pour l’équipe des Verts, elle a perdu Mahmoud Jaber, samedi dernier. Touché aux adducteurs, il est sorti du match contre Reims, après seulement 9 minutes de jeu. de ce fait, la priorité actuelle de la cellule recrutement de l’AS Saint-Etienne est évidemment le milieu de terrain, comme évoqué ce mardi.

Selon L’Équipe, Rayan Raveloson est l’un des probables renforts de l’équipe stéphanoise, avant la fermeture du mercato, le 2 février. Son profil est étudié en ce moment, à en croire les informations du quotidien sportif.

Qui est Rayan Raveloson ?

La nouvelle cible des Verts est un joueur des Young Boys Berne. Il y est sous contrat jusqu’en juin 2028 et valorisé à 2 millions d’euros.

Pour ce qui concerne son profil, c’est un véritable taulier. Milieu central, il est aussi à l’aise en défense centrale et au poste d’arrière latéral droit.

Rayan Raveloson (1,82 m) est international Malgache depuis juin 2019 et compte 45 sélections, pour 8 buts inscrits. Cette saison, il a pris part à 30 matchs avec le club suisse, toutes compétitions confondues, soit 19 en championnat (Super League), 9 en Europa League et 2 en Coupe de Suisse.

Mieux, le joueur de 29 ans connaît bien le championnat de France. Il a évolué en Ligue 2 avec Tours FC (2014-2018) et l’ES Troyes AC (2018-2021), puis en Ligue 1 avec l’AJ Auxerre (2022-2025). C’est d’ailleurs du club icaunais que Rayan Raveloson a rejoint les Young Boys en janvier 2025, contre une indemnité de 1,5 million d’euros.

