Mercato : Le Stade Rennais refuse une offre thaumaturgique !

À une semaine de la fermeture du mercato hivernal, le Stade Rennais continue de résister aux assauts de certains grands clubs européens. Le SRFC aurait ainsi refusé une offre vertigineuse pour l’un de ses jeunes talents. Explications.

Mercato : Le Stade Rennais reste ferme pour Jérémy Jacquet

Très courtisé depuis plusieurs semaines, Jérémy Jacquet est devenu l’un des principaux tubes de ce mercato hivernal. Auteur de prestations XXL sous les couleurs du Stade Rennais, le défenseur central de 20 ans attise logiquement l’intérêt des plus grands clubs européens. Associé au Paris SG, l’international espoir français est également sur les tablettes de Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund, le Bayern Munich et Liverpool.

Cependant, le club breton ne semble pas disposé à laisser filer son joyau en plein milieu de saison. Et selon les dernières informations relayées par Fabrizio Romano, les dirigeants rennais auraient ainsi repoussé une enveloppe de 50 millions d’euros de Chelsea, preuve de la détermination du SRFC de conserver Jérémy Jacquet jusqu’à la fin de la saison.

Conscient de la valeur stratégique de Jacquet dans son projet sportif, Habib Beye, l’entraîneur breton, espère voir sa direction tenir bon, même si le directeur sportif Loïc Désiré étudie déjà des pistes alternatives, à l’image de Charlie Cresswell (TFC), pour anticiper un possible départ de Jérémy Jacquet.

Le spécialiste mercato explique notamment que l’approche des Blues n’aurait que très peu de chance d’aboutir, puisque le pensionnaire du Roazhon Park « n’a aucune intention de laisser partir Jérémy Jacquet en janvier. » Malgré cette position très ferme de la part du club rennais, d’autres clubs viennent de s’ajouter à la longue liste des prétendants du natif de Bondy.

Le Bayern Munich et Liverpool tentent leur chance pour Jacquet

Le journaliste italien rapporte que le Bayern Munich et Liverpool seraient également intéressés par le profil de Jérémy Jacquet et pourraient eux aussi passer à l’offensive auprès du Stade Rennais en vue d’un transfert cet hiver ou l’été prochain.

Jusqu’au dernier jour du marché des transferts le 2 février prochain, les décideurs du SRFC vont donc devoir se montrer très costauds pour retenir leur joyau français, car de nouvelles offensives ne sont pas à exclure. Surtout que Chelsea, qui souhaite « conclure un accord au plus vite » comme l’assure Fabrizio Romano, pourrait revenir à la charge avec une offre revue à la hausse. Affaire à suivre…

