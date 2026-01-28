ASSE : Cette grosse menace resurgit à Saint-Étienne !

L’ASSE se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, mais pas pour ses performances sportives. La préfète de la Loire, Muriel Nguyen, évoque la possible relance de la dissolution des groupes ultras, tout en rappelant que les jours de match doivent rester des moments de cohésion et non de confrontation.

ASSE : Les Ultras sous pression, une préfète déterminée à ne rien laisser passer

La nouvelle préfète de la Loire, Muriel Nguyen, qui a succédé à Alexandre Rochatte, semble vouloir continuer sur la ligne dure de son prédécesseur. Dans une interview accordée au Progrès, elle a clairement affiché son intention : « Il faut en finir, c’est totalement inacceptable. Ces jours de match doivent rester des moments de partage, de cohésion, de convivialité. Ils ne doivent pas se transformer en affrontements. »

Lire aussi : Mercato : Départ officiel et adieu émouvant à Sainté

À voir

OM : De Zerbi acte une décision majeure avant Paris FC

Les groupes ultras de l’AS Saint-Etienne, les Magic Fans 1991 et les Green Angels 1992, se retrouvent donc dans le collimateur. Nguyen insiste : « Je serai très ferme sur ces agissements. Cela passe d’abord par un dialogue. Avec le club, qui doit assumer ses responsabilités, mais aussi avec Saint-Étienne Métropole. On doit travailler sur un renforcement des mesures de sécurité. » Un avertissement clair : le temps des compromis est révolu.

Des mesures déjà prises, mais la menace persiste à Saint-Etienne

Depuis son arrivée, Muriel Nguyen a déjà supervisé l’émission de 31 interdictions administratives de stade, avec 15 autres en cours d’instruction. Ces sanctions individuelles visent à contenir les débordements, mais la question de la dissolution des associations de supporters reste sur la table. « La procédure de dissolution n’a pas abouti, mais ce n’est qu’un sursis », prévient-elle.

Lire aussi : Mercato ASSE : KSV répond à l’appel du pied de Will Still

À Geoffroy-Guichard, l’ambiance pourrait donc rester électrique. Les supporters de Saint-Etienne sont prévenus : entre passion et excès, la frontière devient de plus en plus étroite. Si la préfète décide de passer à l’action, les Magic Fans et Green Angels pourraient voir leur existence menacée, rappelant que derrière chaque match, la sécurité reste une priorité absolue.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : Saint-Étienne s’offre un phénomène offensif !

À voir

Mercato : Comment l’OL peut bloquer le retour d’Endrick à Madrid

L’ASSE retrouve son meilleur buteur avant Boulogne

ASSE : Fin du mercato, une à deux recrues en approche