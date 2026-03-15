Mercato: Le FC Nantes lance déjà la succession d’Halilhodzic

Alors que coach Vahid Halilhodzic a déjà annoncé qu’il ne restera pas au-delà de juin 2026, le FC Nantes et son président Waldemar Kita seraient d’ores et déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Mercato FC Nantes : Vahid Halilhodzic annonce son départ

Après le licenciement d’Ahmed Kantari, le FC Nantes a rappelé Vahid Halilhodzic sur son banc. Le coach de 73 ans, qui fait son retour chez les Canaris sept ans après son départ, a avoué ne pas vouloir continuer au terme de la saison. Pour le technicien franco-yougoslave, il ne s’agit pas d’un projet à long terme, mais d’une mission claire et précise : aider le club nantais à assurer son maintien en Ligue 1.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Vahid Halilhodzic acte déjà son départ !

À voir

ASSE : Après Grenoble, Le Cardinal donne de ses nouvelles

« Je suis venu pour le FC Nantes. Rester après cette saison ? Impossible. Je suis là pour 9 matchs. Pourquoi pas plus ? Non. Je suis venu ce matin à 7h30, je vais partir vers 21h. Qui peut tenir ça ? Je dois vivre ici, je dois voir mes petits-enfants. J’ai ma femme », a déclaré Vahid Halilhodzic en conférence de presse. Conscient de la situation, le patron du FCN, Waldemar Kita, travaillerait déjà en coulisses sur la nomination d’un nouvel entraîneur.

Waldemar Kita cherche un nouveau coach

En effet, selon les informations de Média Foot, Waldemar Kita et son entourage auraient lancé les grandes manoeuvres pour dénicher le prochain entraîneur. Un exercice auquel la direction du FC Nantes est désormais habituée.

Lisez aussi : FC Nantes : Halilhodzic livre un premier verdict alarmant !

Pour rappel, depuis son arrivée à la tête du club nantais en 2007, Kita a déjà vu défiler plus d’une vingtaine d’entraîneurs à la Beaujoire. Une instabilité chronique qui illustre les difficultés structurelles du club ces dernières années. Reste désormais à savoir quel coach acceptera le poste pour la saison prochaine en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Coup de théâtre avec ce revirement inattendu

À voir

Mercato: 120M€ pour un crack argentin, le PSG prêt à frapper

Mercato FC Nantes : Vahid Halilhodzic a trouvé son goleador

FC Nantes : Halilhodzic impose déjà sa loi à Nantes