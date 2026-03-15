Mercato PSG : Après Neves, un autre crack portugais arrive !

Deux ans après l’arrivée de Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne, le PSG pourrait partir à l’assaut d’un autre crack portugais lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG vise un milieu de terrain de West Ham

Après deux mercatos relativement discrets, le PG devrait frapper fort lors du recrutement de l’été 2026. Il y a quelques jours, le journal Fabrice Hawkins de RMC a révélé que le PSG prépare « un gros mercato » comparable aux campagnes 2022 et 2023, avec l’arrivée annoncée de plusieurs joueurs de haut niveau.

« Je pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain. Je pense que ce sera comparable à ce qui s’est passé en 2022 et 2023. C’est-à-dire qu’il y a des joueurs de haut niveau qui vont arriver », a déclaré le spécialiste mercato. Désireux de renforcer considérablement son effectif, le PSG étudie plusieurs pistes en coulisses, parmi lesquelles figure Mateus Fernandes, à en croire Média Foot.

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Recruté par West Ham pour 44 millions d’euros l’été passé en provenance de Southampton, le milieu offensif confirme tout son potentiel au plus haut niveau. Technique, mobile et capable d’apporter de la créativité dans l’entrejeu, le joueur formé au Sporting Portugal correspond parfaitement au profil de joueur apprécié par Luis Enrique. Sa progression rapide attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens, dont le PSG. Et un élément pourrait rendre possible le transfert de Mateus Fernandes au PSG.

Mateus Fernandes prêt à partir si West Ham est relégué en Championship

Âgé de 21 ans, l’international espoir portugais est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Doté d’une excellente qualité technique, d’une vision du jeu développée et d’une capacité à se projeter vers l’avant, Mateus Fernandes correspond au profil recherché par le PSG, désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents, pour densifier son milieu de terrain.

Selon les informations de Média Foot, les dirigeants de West Ham ne sont pas forcément vendeurs, mais la situation sportive du club pourrait bien redistribuer les cartes dans ce dossier. En effet, si les Hammers, actuellement 17es de Premier League, venaient à être relégués en Championship, certains joueurs pourraient être vendus afin d’alléger la masse salariale.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Mateus Fernandes pourrait alors être cédé en cas d’offre intéressante. Très intéressé par le profil du natif d’Olhao, le PSG surveille donc cette opportunité avec une attention particulière, d’autant que le dossier est géré par Jorge Mendes, le puissant agent de joueurs déjà impliqué dans plusieurs opérations au Paris SG ces dernières années. Sous contrat jusqu’en 2030, est évalué à 35 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

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