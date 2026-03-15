ASSE : Après Grenoble, Le Cardinal donne de ses nouvelles

Devenu indispensable dans le onze de Philippe Montanier, Julien Le Cardinal a cédé sa place en fin de match, touché aux ischiojambiers. Une sortie qui a fait naître une onde de panique chez les supporters de l’ASSE. Après le match, le défenseur central stéphanois a donné de ses nouvelles.

ASSE : Plus de peur que de mal pour Le Cardinal

L’ASSE restait sur cinq victoires consécutives en Ligue 2 avant de se déplacer au Stade des Alpes. Face à Grenoble, les hommes de Philippe Montanier ont su ne pas perdre, mais voient leur série de victoires s’arrêter. L’AS Saint-Étienne tentera de réagir la semaine prochaine contre Annecy. Sorti suite à une alerte, Julien le Cardinal s’est exprimé à l’issue de la rencontre sur son pépin physique et le match du soir.

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« Ma sortie prématurée ? Nan, nan ça va. C’est juste un peu de fatigue ce qui est normal. J’ai beaucoup enchaîné ces derniers temps alors que j’avais pas beaucoup joué depuis un moment. C’est plus de la gestion qu’autre chose », a déclaré l’ancien joueur du Stade Brestois en zone.

Arrivé en patron cet hiver, Julien Le Cardinal impressionne ces dernières semaines. Sa sortie peut légitimement provoquer quelques inquiétudes. Rien de grave cependant à en croire le principal concerné. Loin de s’attarder sur son cas personnel, le défenseur polyvalent des Verts a préféré mettre en exergue la solidité collective affichée en terre iséroise. Car si l’attaque de l’AS Saint-Etienne a manqué de tranchant, l’arrière-garde, elle, a une nouvelle fois répondu présente.

« Les deux arrêts de Brice ont été déterminants. Augustine Boakye sauve aussi sur la ligne à la fin. On ne pouvait pas espérer mieux. Ce match nul on a un peu de chance de l’avoir. On avance toujours, on prend un point. On sait que c’est compliqué de venir jouer ici, c’est une équipe qui prend peu de buts.

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On n’a pas gagné, mais c’est un point, on avance, c’est le plus important. Il y a un petit manque d’efficacité sur ce match, peut-être les mauvais choix sur une ou deux situations. On va passer à autre chose et penser à Annecy, travailler et essayer de faire mieux la semaine prochaine », a expliqué Julien Le Cardinal.

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