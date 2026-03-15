Mercato: 120M€ pour un crack argentin, le PSG prêt à frapper

Le PSG prépare « un gros mercato » l’été prochain, selon Fabrice Hawkins de RMC. Parmi les joueurs de haut calibre espérés, un crack argentin pourrait venir enrichir davantage l’effectif de Luis Enrique. Explications.

Mercato : Le PSG ne lâche pas un taulier de Chelsea

Malgré son contrat longue durée avec Chelsea, Enzo Fernandez, surveillé de longue date par le PSG, pourrait voir son horizon bouger en fonction de plusieurs facteurs, lors du prochain mercato estival. Lié aux Blues jusqu’en juin 2032, l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne fait partir de ces hypothétiques « opportunités », dont parle Luis Enrique en période de mercato.

Le profil technique du joueur de 25 ans coche pas mal de cases et son potentiel est jugé encore en partie inexploité. Recruté pour 121 millions d’euros avec des revenus estimés autour de 10 millions d’euros par saison, Enzo Fernandez reste un intouchable à Londres, même si une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait le pousser à vouloir changer d’air cet été.

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Avec des pertes chiffrées à 407 millions d’euros avant impôts en 2024-2025, le club londonien pourrait se résoudre à le laisser partir. Une ouverture que les dirigeants du PSG surveillent avec attention. D’après le journal L’Équipe, l’ancien coéquipier de Joao Neves et Gonçalo Ramos est devenu une cible à long terme du Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont activement sur les traces d’Enzo Fernandez, sentant une opportunité potentielle si Liam Rosenior ne parvient pas à qualifier les Blues en Champions League. Le Champion de France et d’Europe en titre possède les moyens financiers nécessaires pour finaliser une telle opération.

Enzo Fernandez, prochaine star du Paris SG ?

Après s’être largement imposé face à Chelsea en Ligue des Champions (5-2), mercredi passé en Ligue des Champions, le PSG souhaiterait s’attacher les services d’un de ses milieux de terrain, notamment Enzo Fernandez. Et trois ans après son arrivée, le natif de San Martin voudrait déjà quitter Londres.

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En effet, selon les informations du site espagnol Fichajes, Fernandez serait arrivé au bout de sa patience et pourrait quitter Chelsea cet été. Deux clubs sont alors actifs sur ce dossier, si le Real Madrid pourrait avoir une longueur d’avance, le Paris SG est également très chaud. Une bataille XXL devrait avoir lieu pour un transfert qui pourrait atteindre les 120 millions d’euros. Affaire à suivre…

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