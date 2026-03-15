Mercato OM : Une star mondiale fixe sa condition pour signer

L’OM se montre très ambitieux pour la saison prochaine. À la recherche d’un renfort de classe mondiale, le club marseillais serait à la lutte pour une star du Bayern Munich. Mais le principal concerné compte bien en profiter pour signer un gros contrat.

Mercato : L’OM rêve d’un international allemand

En pleine bataille pour une qualification en Ligue des Champions, l’OM travaille déjà en coulisses sur son prochain mercato estival. Avec le potentiel départ de Pierre-Emile Hojbjerg, courtisé par la Juventus Turin, les dirigeants olympiens seraient sur les traces de Leon Goretzka. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain s’apprête à faire ses adieux au Bayern Munich, où il aura passé huit années.

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Selon les informations de Transfermarkt, l’international allemand figure bel et bien sur la short-list de l’Olympique de Marseille pour la prochaine fenêtre de transferts. Une info confirmée par l’Insider Ekrem Konur, qui ajoute que Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, le Napoli et la Juventus Turin seraient aussi intéressés par le renfort de Leon Goretzka. Conscient d’être très courtisé sur le marché, le protégé de Vincent Kompany ne compte pas s’offrir au premier venu.

Leon Goretzka trop gourmand pour l’OM ?

À 31 ans, Leon Goretzka, qui dispose d’une expérience colossale au plus haut niveau avec près de 300 matchs avec le Bayern Munich et 67 avec sa sélection, sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Forcément un tel joueur ne manque pas de prétendants, ce qui donne déjà des idées au milieu bavarois pour la suite de sa carrière.

🚨🆕 #FCBayern 🇩🇪

Leon Goretzka wants Bayern-level wages at his next club.



💰 Asking €7M net per year. Also demanding up to €10M signing bonus



👀 Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, Tottenham, Newcastle, Marseille, Atlético Madrid, Inter, Napoli & Juventus… pic.twitter.com/hSgVh3ZwVF — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 13, 2026

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En effet, Ekrem Konur révèle que le natif de Bochum réclamerait une prime à la signature de 10 millions d’euros et un salaire annuel de 7 millions d’euros pour son futur bail. Des chiffres qui rendent impossible une éventuelle offensive de l’OM pour signer Leon Goretzka.

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