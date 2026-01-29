OM : Fiasco confirmé, des têtes en danger à Marseille ?

La terrible élimination de l’OM en Ligue des champions a déclenché une vive colère à Marseille, où des décisions fortes sont attendues. L’avenir de Roberto De Zerbi est même fragilisé.

OM : De Zerbi, premier responsable de ce naufrage tactique

Le verdict est tombé : l’Olympique de Marseille quitte la Ligue des champions par la petite porte. Les Phocéens ont été battus par le Club Bruges (3-0) se mercredi soir. Ce naufrage collectif a même été parachevé par un scénario improbable. Le but inscrit par le gardien de Benfica face Real Madrid (4-2) a scellé le sort de l’OM.

Ce dénouement a surpris la presse italienne, étonnée de voir Marseille se fait « éliminer par un gardien ». Dans de telles circonstances, un homme est pointé du doigt : Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM ne cherche pas d’excuses. Il a lui-même admis qu’il était le « premier responsable » de ce fiasco. Cette désillusion a même fait réagir la direction phocéenne.

Rupture avec une partie des supporters marseillais

Medhi Benatia n’a pas hésité à fustiger l’attitude des joueurs sur le terrain, plutôt que d’accabler son entraîneur. Le directeur sportif de l’OM a même vigoureusement défendu De Zerbi. « S’il y a un joueur dans la surface et qu’on est quatre à le regarder, ce n’est pas la faute du coach », a-t-il rétorqué dans des propos relayés par RMC Sport.

Cette solidarité ne suffit pas vraiment à apaiser la colère des fans. Les hashtags réclamant le départ de De Zerbi se multiplient sur les réseaux sociaux. Ces supports exigeants réclament désormais des comptes. Ils attendent des changements radicaux en interne. La suite de la saison promet ainsi d’être électrique à l’Olympique de Marseille.

